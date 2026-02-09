台塑10年最大聯貸拍板 千億資金連結ESG成銀行新常態

快訊

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

台塑企業10年來最大規模聯貸案拍板。旗下台塑（1301）、南亞（1303）及台化（1326）合計新台幣1,000億元聯貸在9日完成簽約，其中台塑320億元永續連結聯貸由第一銀行玉山銀行統籌主辦，授信條件直接連結ESG績效，凸顯銀行資金開始以永續指標引導大型企業轉型。

本次聯貸案除台塑外，也涵蓋南亞與台化。第一銀行同時共同主辦南亞及台化聯貸案，玉山銀行則共同主辦台化聯貸案，顯示國內銀行對台塑企業整體營運與轉型方向的支持。

台塑企業為國內石化產業龍頭，面對產業競爭加劇、淨零排放與科技變革壓力，近年推動產品、事業、低碳、能源及數位等五大轉型主軸，並透過強化研發、技術移轉與全球布局，跨足高階醫療材料、再生醫學及新能源等新興領域，加速多角化發展。

第一銀行指出，本次聯貸資金主要用於充實營運週轉資金及償還既有負債，並將ESG永續績效指標及財務指標納入授信條件，聯貸銀行將定期檢視企業永續表現與財務承諾，透過授信機制掌握企業營運風險。

近年各銀行大型聯貸案已將ESG指標納入授信條件，銀行資金配置正由單純信用評估，轉向結合永續績效的風險管理，永續連結授信已逐步成為金融業主流做法。

第一銀行 永續 台塑 玉山銀行 聯貸案 ESG
