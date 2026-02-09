TOYOTA商旅車超大型露營 推2026 HIACE CAMPING嗨咖露營趣

TOYOTA感謝商旅車車主長期以來的支持，並持續深化車露文化的交流體驗，和泰汽車（2207）將於2026年3月28日（六）至3月29日（日），六大活動主題，於台中麗寶樂園東區落羽松大草原，六大活動主題，打造全齡共享的嘉年華時光，盛大舉辦《2026 HIACE CAMPING嗨咖露營趣》。

本次活動規模全面升級，首度移師至視野遼闊、風景壯麗的麗寶落羽松大草原，在落羽松林的自然綠意間，透過多元舞台演出、質感美食市集、森林瑜珈體驗與親子趣味互動，共同交織專屬於HIACE與GRANVIA車主的年度幸福盛會。此外，也結合「GRANVIA幸福旅行」，於活動中保留專屬限量名額，邀請指定對象車主可以帳篷露營形式同樂。

《2026 HIACE CAMPING嗨咖露營趣》精心規劃一系列主題活動，串聯舞台表演、車主交流與親子互動，打造日夜精彩不間斷的露營體驗。「嗨咖樂舞台」集結馬戲團表演、樂團Live演出，並以夢幻夜間煙火秀與歡樂摸彩將氣氛推向最高潮。同時設置「嗨咖俱樂部」，現場展示HIACE露營車，並舉辦深受車主喜愛的「露營車人氣王票選」，邀請車主彼此分享改裝巧思與戶外生活美學。

現場另規劃「嗨咖放鬆趣」，讓車主在自然中徹底釋放壓力，包含造型沙龍、放鬆按摩與星空電影院；第二天清晨更特別安排森林瑜伽體驗，在落羽松林間呼吸芬多精，開啟活力滿滿的一天；「嗨咖美食市集」則匯聚特色美食攤位，讓車主在草地派對中盡情品味珍饈，享受免自炊的輕鬆露營體驗；「嗨咖童樂會」結合生態導覽、趣味跑酷與氣墊攀岩，讓大小朋友在草地與自然間留下珍貴的回憶。此外，今年也特別新增「嗨咖闖關趣」，以趣味服裝向前衝、呼啦圈接力與懷舊跳格子等活動，營造全齡同樂的歡樂時光。

《2026 HIACE CAMPING嗨咖露營趣》即日起開放報名，誠摯邀請HIACE與GRANVIA車主在2026年春季留下最難忘的露營回憶。凡完成報名並成功參與活動之車主，每車即可獲得「TOYOTA露營休閒椅兩張」，並參加現場摸彩。本次獎項極具魅力，涵蓋Samsung第2代The Freestyle微型智慧投影機、象印鴛鴦鐵板萬用鍋，以及TOYOTA與Disney聯名的玩具總動員系列等多達100項質感好禮。