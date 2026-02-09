菲旅客來台排名第四 觀光署乘勝赴菲最大旅展TTE

菲律賓旅客來台旋風式攀升！據交通部觀光署最新統計，2025年菲國來台人次創歷史新高近63萬人次，居東南亞市場之首；台灣更穩居菲律賓民眾出境旅遊第四大目的地；今年1月底更躍升全球來台第4位。

為乘勝追擊，觀光署號召桃園市政府、休閒農場、旅行社、飯店及航空公司等30個單位共53人，並由觀光署黃勢芳副署長率隊參加2月6日至8日第33屆菲律賓TTE國際旅展（PTAA Travel Tour Expo 2026），展現台灣觀光實力與各項優惠方案，並於馬尼拉和克拉克市辦理台灣觀光推廣會。

本屆旅展台灣館以 「Taiwan—Waves of Wonder（台灣魅力・驚喜無限）」為主題，深化台灣觀光3.0品牌形象，並以「台灣百味（百 Ways）」 為核心，將阿里山森林小火車與四季景點移師馬尼拉，邀請菲國民眾來台探索屬於自己的旅遊體驗方式。

展期間台菲調酒雙冠軍共同演繹「鳳梨酥花式調酒秀」，結合擊鼓表演、仙草凍試飲及花磚、捏麵人與燈會小提燈手作活動，並邀請網紅分享來台旅遊經驗，以精緻互動強化菲國民眾對台旅遊好感度，搭配現場銷售，預計創造超過新台幣2,000萬元的銷售額。

為深耕台菲產業鏈結，旅展結束後代表團接續於2月9日在馬尼拉（Lanson Place Mall of Asia, Manila）、2月10日在克拉克（SMX Convention Center Clark）辦理兩場B2B台灣觀光推廣會，預計邀請逾270位菲律賓旅遊業者、航空公司及媒體參與。

觀光署表示，台菲距離近，加上菲律賓經濟成長穩健，以及試辦免簽證措施帶動菲律賓旅客來台成長，尤其觀光署疫後於2024年12月在菲律賓馬尼拉設置台灣觀光服務分處後，深耕市場，打開台灣在菲律賓的知名度，2025年來台成長顯著，已躍居東南亞市場之冠。

台灣觀光魅力近期頻獲菲律賓主流媒體肯定，《馬尼拉公報（Manila Bulletin）》與GMA新聞網接連報導台北購物環境便利及「美食樂園」形象，顯見台灣已成為菲國旅客心中安全、友善且多元的首選目的地。

2026台灣燈會將於3月3日至15日在嘉義縣登場，觀光署特別針對國際旅客持續推動「高鐵乘車券買一送一」優惠，鼓勵菲國旅客利用免簽便利及便捷交通，延伸行程至嘉義體驗燈會文化與夜間觀光魅力。

後續觀光署駐馬尼拉辦事處亦將結合當地網紅及數位社群，聚焦美食、節慶、自然風景與多元友善旅遊環境，透過全方位數位行銷，持續擴大菲律賓旅客來台動能，衝刺來台人次新高峰。