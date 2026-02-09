快訊

一整排破壞畫面曝光 陸公安部：緬甸KK園區630餘棟建築物全拆了

中職／李多慧和南韓三本柱續留 林襄接任小龍女副隊長

行動電源接插座如「炸彈掛牆上」！專家揭風險：短路直接引燃鋰電池

菲旅客來台排名第四 觀光署乘勝赴菲最大旅展TTE

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
觀光署黃勢芳副署長(中)與菲律賓TTE旅展主辦單位PTAA新任會長Mr. Lysander Jaison P. Yang(右二)。交通部觀光署／提供
觀光署黃勢芳副署長(中)與菲律賓TTE旅展主辦單位PTAA新任會長Mr. Lysander Jaison P. Yang(右二)。交通部觀光署／提供

菲律賓旅客來台旋風式攀升！據交通部觀光署最新統計，2025年菲國來台人次創歷史新高近63萬人次，居東南亞市場之首；台灣更穩居菲律賓民眾出境旅遊第四大目的地；今年1月底更躍升全球來台第4位。

為乘勝追擊，觀光署號召桃園市政府、休閒農場、旅行社、飯店及航空公司等30個單位共53人，並由觀光署黃勢芳副署長率隊參加2月6日至8日第33屆菲律賓TTE國際旅展（PTAA Travel Tour Expo 2026），展現台灣觀光實力與各項優惠方案，並於馬尼拉和克拉克市辦理台灣觀光推廣會。

本屆旅展台灣館以 「Taiwan—Waves of Wonder（台灣魅力・驚喜無限）」為主題，深化台灣觀光3.0品牌形象，並以「台灣百味（百 Ways）」 為核心，將阿里山森林小火車與四季景點移師馬尼拉，邀請菲國民眾來台探索屬於自己的旅遊體驗方式。

展期間台菲調酒雙冠軍共同演繹「鳳梨酥花式調酒秀」，結合擊鼓表演、仙草凍試飲及花磚、捏麵人與燈會小提燈手作活動，並邀請網紅分享來台旅遊經驗，以精緻互動強化菲國民眾對台旅遊好感度，搭配現場銷售，預計創造超過新台幣2,000萬元的銷售額。

為深耕台菲產業鏈結，旅展結束後代表團接續於2月9日在馬尼拉（Lanson Place Mall of Asia, Manila）、2月10日在克拉克（SMX Convention Center Clark）辦理兩場B2B台灣觀光推廣會，預計邀請逾270位菲律賓旅遊業者、航空公司及媒體參與。

觀光署表示，台菲距離近，加上菲律賓經濟成長穩健，以及試辦免簽證措施帶動菲律賓旅客來台成長，尤其觀光署疫後於2024年12月在菲律賓馬尼拉設置台灣觀光服務分處後，深耕市場，打開台灣在菲律賓的知名度，2025年來台成長顯著，已躍居東南亞市場之冠。

台灣觀光魅力近期頻獲菲律賓主流媒體肯定，《馬尼拉公報（Manila Bulletin）》與GMA新聞網接連報導台北購物環境便利及「美食樂園」形象，顯見台灣已成為菲國旅客心中安全、友善且多元的首選目的地。

2026台灣燈會將於3月3日至15日在嘉義縣登場，觀光署特別針對國際旅客持續推動「高鐵乘車券買一送一」優惠，鼓勵菲國旅客利用免簽便利及便捷交通，延伸行程至嘉義體驗燈會文化與夜間觀光魅力。

後續觀光署駐馬尼拉辦事處亦將結合當地網紅及數位社群，聚焦美食、節慶、自然風景與多元友善旅遊環境，透過全方位數位行銷，持續擴大菲律賓旅客來台動能，衝刺來台人次新高峰。

觀光 馬尼拉 菲律賓 旅遊業 東南亞
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

迎接馬年春節！交通部觀光署推出「台灣觀光100亮點」走春提案

搭橋鋪路增互信 陸駐美大使：經貿合作繼續為兩國關係壓艙石

華許AI催動降息說 學者搖頭

華許主張AI短期內能為降息創造空間 多數學院派經濟學者不以為然

相關新聞

國旅太貴是被抹黑？雲品董座嘆「拿橘子比蘋果」…網怒：體感就是貴

「國旅太貴、不如出國」的聲音再度引爆討論。這回是雲品國際董事長盛治仁親上火線，點名部分媒體與社群用錯誤方式比價，讓國旅被貼上「又貴又不值得」的標籤，相關說法曝光後，PTT留言區瞬間炸鍋。 盛治仁

土方之亂還沒完 營造公會陳煌銘：「棄土車塞車」已塞到64號公路

台灣區綜合營造業同業公會理事長陳煌銘指出，目前新制衍生出土方之亂問題，基本上政府都已聽到民間聲音，並已著手改善解決，但仍...

北市都更大餅開搶！內湖成建商新戰場 海砂屋是關鍵

台北市邁入大都更時代，都更已成建商布局重心，尤其具迫切改建需求的「海砂屋」案件，更被視為加速都更的關鍵突破口，近期包括璞...

新竹臺大分院生醫醫院連三年獲國家醫療品質獎「特優機構」

新竹臺大分院生醫醫院於第 26 屆國家醫療品質獎（NHQA）競賽中表現亮眼，三度榮獲最高榮譽「特優機構」，並一舉拿下 1...

南亞強化營運轉型 與台塑、台化合計1000億元聯貸案完成簽約

台塑企業台塑（1301）、南亞（1303）、台化（1326）合計1,000億元聯貸案於2月9日完成簽約，為台塑企業十年來...

陽明海運舉行總經理交接典禮 李明輝接棒營運重任

陽明海運（2609）9日於集團總部舉行新卸任總經理交接典禮。典禮由陽明海運唐達興獨立董事擔任監交人，並在董事長蔡豐明、集...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。