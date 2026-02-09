配客嘉攜手momo富邦媒 正式啟動循環包裝服務

快訊

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
配客嘉與momo合作啟動循環包裝服務，消費者可將循環袋攜至全台4,700個歸還據點網絡，讓消費者於日常網購輕鬆實踐減碳減廢。配客嘉／提供
台灣電商產業積極推動綠色轉型，環保科技社會企業配客嘉PackAge+ 9日宣布與線上零售龍頭momo富邦媒（8454）強強聯手，正式啟動循環包裝服務，攜手構築綠色消費生態圈。

這項合作彰顯台灣電商產業擴大循環包裝應用場景，參與系統化與規模化的循環經濟體系，透過全台4,700個歸還據點網絡，讓消費者於日常網購輕鬆實踐減碳減廢。

配客嘉推出全台第一個「循環包裝」與「循環系統」，致力推動循環包裝為產業標配。憑藉多年於電商、半導體、醫療、零售等產業累積的綠色轉型實績，攜手逾200家企業與品牌參與循環，全台累積超過4,700個歸還據點，至去年底與超過30多處公益據點合作循環包裝清潔，累計提供超過480位弱勢族群工作機會與收入，透過循環經濟創造企業、環境、社會多贏局面。

momo看準配客嘉旗下回收、清潔、再利用的完整循環系統，將助益既有模式進化為更具效率與擴散力的營運架構，進一步放大包裝減量的環境效益，並回應環境部網購包材減量政策。momo表示，此次導入配客嘉循環袋，主要希望在不改變消費者既有購物流程前提下，提供更友善環境的配送選項，讓「綠色消費」成為直覺且便利的常態選擇。

配客嘉創辦人暨執行長葉德偉表示，配客嘉與momo不僅是循環包裝合作，更是循環營運深度整合。配客嘉跨界整合循環包裝設計、物流運輸、公益清潔、減碳數據追蹤分析，形成完整循環體系。配客嘉累積深厚的產業經驗，與momo並肩推動綠色消費，讓永續能成為日常輕鬆落實的生活體驗。

綠色消費 momo 電商 網購 減碳 富邦媒 半導體
