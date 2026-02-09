快訊

一整排破壞畫面曝光 陸公安部：緬甸KK園區630餘棟建築物全拆了

中職／李多慧和南韓三本柱續留 林襄接任小龍女副隊長

行動電源接插座如「炸彈掛牆上」！專家揭風險：短路直接引燃鋰電池

台塑企業千億聯貸十年來最大規模！合庫主辦台化320億元

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

台塑企業台塑（1301）、南亞（1303）、台化（1326）公司合計1,000億元聯貸案於9日完成簽約，為台塑企業10年來最大規模聯貸案；其中，台化公司聯貸案由合作金庫銀行統籌主辦並擔任額度管理銀行、兆豐銀行擔任擔保品管理銀行，在獲得金融同業熱烈支持及踴躍參貸下，最終以320億元完成募集。

永續連結聯合授信案，授信用途主要為充實營運周轉金暨償還既有負債，除加入公司治理評鑑指標外，同時也對水安全、溫室氣體排放量及新增再生能源設備等環境永續指標給予相對應利率優惠，統籌主辦銀行透過授信條件搭配，以具體行動號召企業共同為永續金融盡一份心力。

台塑企業在石化本業的核心基礎上，朝「產品轉型」、「事業轉型」、「低碳轉型」、「能源轉型」及「數位轉型」等五大主軸，全力推動轉型計畫，除了積極開創及發展高值化產品市場，並透過充實研發人力、爭取技術移轉及布局全球市場等三大方向，推動前瞻性技術與產品研發，同時跨足高階醫療材料、再生醫學及新能源等新興事業項目，開發差異化及高附加價值產品，加速全企業多角化布局。

台化公司成立於民國54年，歷經多次的組織擴張，現已是橫跨石化、塑膠原料生產及紡纖業上下游一貫生產領域的企業。公司為因應氣候變遷，設立「ESG推動組織」，擬定節水節能、污染防治及製程減費等政策，並以109年為基準年，設立短、中、長期目標，打造一個負責任且永續經營的環境，以因應全球氣候變遷趨勢下的挑戰及機會，掌握新商機，達成永續發展的目標。

合作金庫銀行及兆豐銀行致力於永續成長，並協助企業實現相同願景，積極統籌主辦離岸風電、太陽能等ESG聯貸案，推動綠色金融發展。在聯貸業務方面，合作金庫銀行及兆豐銀行皆位居業界領導地位，114年度台灣聯貸市場帳簿管理行排名，合作金庫銀行及兆豐銀行分別名列第二及第三，顯見兩家統籌主辦銀行持續深耕聯貸市場及積極投入永續金融，深獲企業信賴與肯定。

兆豐銀行 永續 聯貸案 合作金庫 台塑
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

台塑偕虎尾科大等辦科學營 帶領40國中生探索綠能

南亞強化營運轉型 與台塑、台化合計1000億元聯貸案完成簽約

搶才從國中起！台塑引大學師資、實作場域 強推「跨校實作營」

永光、台化拚低軌衛星鏈

相關新聞

國旅太貴是被抹黑？雲品董座嘆「拿橘子比蘋果」…網怒：體感就是貴

「國旅太貴、不如出國」的聲音再度引爆討論。這回是雲品國際董事長盛治仁親上火線，點名部分媒體與社群用錯誤方式比價，讓國旅被貼上「又貴又不值得」的標籤，相關說法曝光後，PTT留言區瞬間炸鍋。 盛治仁

土方之亂還沒完 營造公會陳煌銘：「棄土車塞車」已塞到64號公路

台灣區綜合營造業同業公會理事長陳煌銘指出，目前新制衍生出土方之亂問題，基本上政府都已聽到民間聲音，並已著手改善解決，但仍...

北市都更大餅開搶！內湖成建商新戰場 海砂屋是關鍵

台北市邁入大都更時代，都更已成建商布局重心，尤其具迫切改建需求的「海砂屋」案件，更被視為加速都更的關鍵突破口，近期包括璞...

新竹臺大分院生醫醫院連三年獲國家醫療品質獎「特優機構」

新竹臺大分院生醫醫院於第 26 屆國家醫療品質獎（NHQA）競賽中表現亮眼，三度榮獲最高榮譽「特優機構」，並一舉拿下 1...

南亞強化營運轉型 與台塑、台化合計1000億元聯貸案完成簽約

台塑企業台塑（1301）、南亞（1303）、台化（1326）合計1,000億元聯貸案於2月9日完成簽約，為台塑企業十年來...

陽明海運舉行總經理交接典禮 李明輝接棒營運重任

陽明海運（2609）9日於集團總部舉行新卸任總經理交接典禮。典禮由陽明海運唐達興獨立董事擔任監交人，並在董事長蔡豐明、集...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。