台塑企業千億聯貸十年來最大規模！合庫主辦台化320億元

台塑企業台塑（1301）、南亞（1303）、台化（1326）公司合計1,000億元聯貸案於9日完成簽約，為台塑企業10年來最大規模聯貸案；其中，台化公司聯貸案由合作金庫銀行統籌主辦並擔任額度管理銀行、兆豐銀行擔任擔保品管理銀行，在獲得金融同業熱烈支持及踴躍參貸下，最終以320億元完成募集。

本永續連結聯合授信案，授信用途主要為充實營運周轉金暨償還既有負債，除加入公司治理評鑑指標外，同時也對水安全、溫室氣體排放量及新增再生能源設備等環境永續指標給予相對應利率優惠，統籌主辦銀行透過授信條件搭配，以具體行動號召企業共同為永續金融盡一份心力。

台塑企業在石化本業的核心基礎上，朝「產品轉型」、「事業轉型」、「低碳轉型」、「能源轉型」及「數位轉型」等五大主軸，全力推動轉型計畫，除了積極開創及發展高值化產品市場，並透過充實研發人力、爭取技術移轉及布局全球市場等三大方向，推動前瞻性技術與產品研發，同時跨足高階醫療材料、再生醫學及新能源等新興事業項目，開發差異化及高附加價值產品，加速全企業多角化布局。

台化公司成立於民國54年，歷經多次的組織擴張，現已是橫跨石化、塑膠原料生產及紡纖業上下游一貫生產領域的企業。公司為因應氣候變遷，設立「ESG推動組織」，擬定節水節能、污染防治及製程減費等政策，並以109年為基準年，設立短、中、長期目標，打造一個負責任且永續經營的環境，以因應全球氣候變遷趨勢下的挑戰及機會，掌握新商機，達成永續發展的目標。

合作金庫銀行及兆豐銀行致力於永續成長，並協助企業實現相同願景，積極統籌主辦離岸風電、太陽能等ESG聯貸案，推動綠色金融發展。在聯貸業務方面，合作金庫銀行及兆豐銀行皆位居業界領導地位，114年度台灣聯貸市場帳簿管理行排名，合作金庫銀行及兆豐銀行分別名列第二及第三，顯見兩家統籌主辦銀行持續深耕聯貸市場及積極投入永續金融，深獲企業信賴與肯定。