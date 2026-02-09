溢泰活性碳再生廠取證試車 搶攻半導體循環關鍵供應鏈

溢泰實業（7818）9日宣布，旗下活性碳再生廠正式取得「廢棄物再利用許可（R類）」執照並進入試車階段，可望於第2季起陸續出貨，此舉象徵溢泰由傳統濾材製造商，成功邁向「循環科學服務商」的新里程碑，搶攻半導體循環關鍵供應鏈。

溢泰表示，該公司長期以「科技研發」為導向，為業界極少數擁有自建研發實驗室的水處理材料商，累計研發投入已超過300萬美元。公司能依不同客戶製程與使用場域，量身調配濾材配方，涵蓋多元濾效需求，建立深厚的技術優勢。

近年來，溢泰進一步切入「工業水資源回收」與「活性碳再生」服務，商業模式從單純產品銷售，升級為結合材料、系統與服務的高附加價值解決方案。

在半導體與電子產業中，活性碳被視為超純水系統的「腎臟」，對TOC、重金屬離子的控制極其關鍵。傳統作法多將飽和活性碳視為工業廢棄物，採焚燒或掩埋處理，不僅成本高昂，且碳排放壓力逐年升高。

隨著國際級半導體大廠相繼承諾RE100與零廢棄標，「再生材料」已成為提升ESG評分與綠色採購比例的關鍵工具。若能將廢碳再生回用，不僅降低處理費用，更可直接轉化為減碳績效。

相較市面多數以廢棄物處理為主的再生業者，溢泰同時具備水處理系統商（EPC）與材料製造商雙重身分，形成「懂水、懂碳、懂製程」的差異化優勢。

屏東再生廠採用高溫熱再生技術，在嚴格控制的溫度與環境條件下，將吸附於微孔中的有機污染物氣化分解，使活性碳碘值可恢復至接近原生碳水準，吸附效能顯著優於化學洗滌或低溫再生方案。

再加上原廠配方能力，溢泰能精準調控再生參數，確保品質穩定度不輸新品。法規面上，活性碳再生要取得R類執照門檻極高，不僅須通過主管機關對製程安全、污染控制與再生品質的嚴格審查，更必須證明再生後產品具備穩定、可量化的工業應用價值，而非僅止於廢棄物處理。業界多數業者受限於技術與驗證能力，難以跨越此一門檻。

溢泰此次成功取得R類執照，不僅代表其高溫熱再生技術與品質控管能力符合主管機關嚴格技術標準，也使再生活性碳得以正式回到高階製程體系，具備納入半導體與電子大廠循環經濟、綠色採購與ESG績效的資格，為公司由產品供應商升級為高附加價值循環服務商奠定關鍵基礎。