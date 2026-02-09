快訊

一整排破壞畫面曝光 陸公安部：緬甸KK園區630餘棟建築物全拆了

中職／李多慧和南韓三本柱續留 林襄接任小龍女副隊長

行動電源接插座如「炸彈掛牆上」！專家揭風險：短路直接引燃鋰電池

溢泰活性碳再生廠取證試車 搶攻半導體循環關鍵供應鏈

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄即時報導

溢泰實業（7818）9日宣布，旗下活性碳再生廠正式取得「廢棄物再利用許可（R類）」執照並進入試車階段，可望於第2季起陸續出貨，此舉象徵溢泰由傳統濾材製造商，成功邁向「循環科學服務商」的新里程碑，搶攻半導體循環關鍵供應鏈。

溢泰表示，該公司長期以「科技研發」為導向，為業界極少數擁有自建研發實驗室的水處理材料商，累計研發投入已超過300萬美元。公司能依不同客戶製程與使用場域，量身調配濾材配方，涵蓋多元濾效需求，建立深厚的技術優勢。

近年來，溢泰進一步切入「工業水資源回收」與「活性碳再生」服務，商業模式從單純產品銷售，升級為結合材料、系統與服務的高附加價值解決方案。

在半導體與電子產業中，活性碳被視為超純水系統的「腎臟」，對TOC、重金屬離子的控制極其關鍵。傳統作法多將飽和活性碳視為工業廢棄物，採焚燒或掩埋處理，不僅成本高昂，且碳排放壓力逐年升高。

隨著國際級半導體大廠相繼承諾RE100與零廢棄標，「再生材料」已成為提升ESG評分與綠色採購比例的關鍵工具。若能將廢碳再生回用，不僅降低處理費用，更可直接轉化為減碳績效。

相較市面多數以廢棄物處理為主的再生業者，溢泰同時具備水處理系統商（EPC）與材料製造商雙重身分，形成「懂水、懂碳、懂製程」的差異化優勢。

屏東再生廠採用高溫熱再生技術，在嚴格控制的溫度與環境條件下，將吸附於微孔中的有機污染物氣化分解，使活性碳碘值可恢復至接近原生碳水準，吸附效能顯著優於化學洗滌或低溫再生方案。

再加上原廠配方能力，溢泰能精準調控再生參數，確保品質穩定度不輸新品。法規面上，活性碳再生要取得R類執照門檻極高，不僅須通過主管機關對製程安全、污染控制與再生品質的嚴格審查，更必須證明再生後產品具備穩定、可量化的工業應用價值，而非僅止於廢棄物處理。業界多數業者受限於技術與驗證能力，難以跨越此一門檻。

溢泰此次成功取得R類執照，不僅代表其高溫熱再生技術與品質控管能力符合主管機關嚴格技術標準，也使再生活性碳得以正式回到高階製程體系，具備納入半導體與電子大廠循環經濟、綠色採購與ESG績效的資格，為公司由產品供應商升級為高附加價值循環服務商奠定關鍵基礎。

廢棄物 半導體 生技 ESG
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

強化嚇阻中國 美擬部署西澳4核潛艦 首艘2027年抵達

揮別西山垃圾火燒噩夢！苗栗縣市起手式移除4500噸 ROT政策公告

邀超過300位產官學研人員討論 環境部分享資源循環科研創新成果

台南城西掩埋場近1年來4度起火 今再傳火警...燒雜草及廢棄物

相關新聞

國旅太貴是被抹黑？雲品董座嘆「拿橘子比蘋果」…網怒：體感就是貴

「國旅太貴、不如出國」的聲音再度引爆討論。這回是雲品國際董事長盛治仁親上火線，點名部分媒體與社群用錯誤方式比價，讓國旅被貼上「又貴又不值得」的標籤，相關說法曝光後，PTT留言區瞬間炸鍋。 盛治仁

土方之亂還沒完 營造公會陳煌銘：「棄土車塞車」已塞到64號公路

台灣區綜合營造業同業公會理事長陳煌銘指出，目前新制衍生出土方之亂問題，基本上政府都已聽到民間聲音，並已著手改善解決，但仍...

北市都更大餅開搶！內湖成建商新戰場 海砂屋是關鍵

台北市邁入大都更時代，都更已成建商布局重心，尤其具迫切改建需求的「海砂屋」案件，更被視為加速都更的關鍵突破口，近期包括璞...

新竹臺大分院生醫醫院連三年獲國家醫療品質獎「特優機構」

新竹臺大分院生醫醫院於第 26 屆國家醫療品質獎（NHQA）競賽中表現亮眼，三度榮獲最高榮譽「特優機構」，並一舉拿下 1...

南亞強化營運轉型 與台塑、台化合計1000億元聯貸案完成簽約

台塑企業台塑（1301）、南亞（1303）、台化（1326）合計1,000億元聯貸案於2月9日完成簽約，為台塑企業十年來...

陽明海運舉行總經理交接典禮 李明輝接棒營運重任

陽明海運（2609）9日於集團總部舉行新卸任總經理交接典禮。典禮由陽明海運唐達興獨立董事擔任監交人，並在董事長蔡豐明、集...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。