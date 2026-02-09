禾迅綠電攜手菲國電網公司 簽署專案併網協議

碩禾電子材料旗下再生能源開發平台禾迅綠電宣布，旗下位於菲律賓Batangas 省之Taysan 60MW太陽光電專案，已正式與當地電網公司BATELLEC 2完成簽署併網協議（connection agreement)，象徵該專案已進入實質工程推進與併網執行的關鍵階段，為後續建置與商轉奠定重要基礎。

禾迅綠電表示，Taysan專案具高度指標性意義，為台灣企業首件取得菲律賓綠色能源拍賣計畫（GEAP）資格，且由台資獨資主導的大型再生能源開發案，代表台灣再生能源技術與專案管理能力，已成功切入東南亞能源轉型的核心成長市場，展現跨國綠能專案的落地實績。

此次完成併網協議，不僅是Taysan專案的重要技術與行政里程碑，也凸顯禾迅綠電在當地電網協調、併網設計及專案整合執行上的成熟能力。禾迅指出，公司正逐步由單一電廠開發者，轉型為具備高度整合能力的國際能源開發與管理平台，能因應不同市場條件，彈性調整商業模式與專案結構。

禾迅綠電強調，未來將持續以穩健且可預期的開發節奏，結合專案出售與自持營運策略，創造長期穩定的綠色電力現金流。同時，因應AI與高科技產業對低碳電力需求快速升溫，禾迅亦規劃結合儲能應用與多元電力交易機制，提升整體專案價值，致力成為支撐區域產業發展的關鍵低碳電力平台，推動永續能源於新興市場的實質落地 。