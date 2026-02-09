快訊

陳怡君涉貪案還沒完 檢認一審判決「3人量刑過輕」上訴了

昔治蔣經國變御醫 台灣視網膜泰斗劉榮宏上月辭世…醫界哀悼

外資回補247億元！三大法人買超361億元 台股大漲622點迎封關前暖身

禾迅綠電攜手菲國電網公司 簽署專案併網協議

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

碩禾電子材料旗下再生能源開發平台禾迅綠電宣布，旗下位於菲律賓Batangas 省之Taysan 60MW太陽光電專案，已正式與當地電網公司BATELLEC 2完成簽署併網協議（connection agreement)，象徵該專案已進入實質工程推進與併網執行的關鍵階段，為後續建置與商轉奠定重要基礎。

禾迅綠電表示，Taysan專案具高度指標性意義，為台灣企業首件取得菲律賓綠色能源拍賣計畫（GEAP）資格，且由台資獨資主導的大型再生能源開發案，代表台灣再生能源技術與專案管理能力，已成功切入東南亞能源轉型的核心成長市場，展現跨國綠能專案的落地實績。

此次完成併網協議，不僅是Taysan專案的重要技術與行政里程碑，也凸顯禾迅綠電在當地電網協調、併網設計及專案整合執行上的成熟能力。禾迅指出，公司正逐步由單一電廠開發者，轉型為具備高度整合能力的國際能源開發與管理平台，能因應不同市場條件，彈性調整商業模式與專案結構。

禾迅綠電強調，未來將持續以穩健且可預期的開發節奏，結合專案出售與自持營運策略，創造長期穩定的綠色電力現金流。同時，因應AI與高科技產業對低碳電力需求快速升溫，禾迅亦規劃結合儲能應用與多元電力交易機制，提升整體專案價值，致力成為支撐區域產業發展的關鍵低碳電力平台，推動永續能源於新興市場的實質落地 。

綠電 新興市場 再生能源 太陽光電 菲律賓
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

揚秦營收／元月2.96億元、年增超過二成 創單月歷史新高

精誠營收／1月44.61億元、創同期新高 持續聚焦 AI 應用與布局亞洲

衣索比亞最大風電專案投產 供應商是德陽東方風電

虎科大建構輝達高階AI雲端算力平台 助攻無人機教學及工程教育

相關新聞

國旅太貴是被抹黑？雲品董座嘆「拿橘子比蘋果」…網怒：體感就是貴

「國旅太貴、不如出國」的聲音再度引爆討論。這回是雲品國際董事長盛治仁親上火線，點名部分媒體與社群用錯誤方式比價，讓國旅被貼上「又貴又不值得」的標籤，相關說法曝光後，PTT留言區瞬間炸鍋。 盛治仁

土方之亂還沒完 營造公會陳煌銘：「棄土車塞車」已塞到64號公路

台灣區綜合營造業同業公會理事長陳煌銘指出，目前新制衍生出土方之亂問題，基本上政府都已聽到民間聲音，並已著手改善解決，但仍...

北市都更大餅開搶！內湖成建商新戰場 海砂屋是關鍵

台北市邁入大都更時代，都更已成建商布局重心，尤其具迫切改建需求的「海砂屋」案件，更被視為加速都更的關鍵突破口，近期包括璞...

新竹臺大分院生醫醫院連三年獲國家醫療品質獎「特優機構」

新竹臺大分院生醫醫院於第 26 屆國家醫療品質獎（NHQA）競賽中表現亮眼，三度榮獲最高榮譽「特優機構」，並一舉拿下 1...

南亞強化營運轉型 與台塑、台化合計1000億元聯貸案完成簽約

台塑企業台塑（1301）、南亞（1303）、台化（1326）合計1,000億元聯貸案於2月9日完成簽約，為台塑企業十年來...

陽明海運舉行總經理交接典禮 李明輝接棒營運重任

陽明海運（2609）9日於集團總部舉行新卸任總經理交接典禮。典禮由陽明海運唐達興獨立董事擔任監交人，並在董事長蔡豐明、集...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。