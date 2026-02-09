聽新聞
土方之亂還沒完 營造公會陳煌銘：「棄土車塞車」已塞到64號公路
台灣區綜合營造業同業公會理事長陳煌銘指出，目前新制衍生出土方之亂問題，基本上政府都已聽到民間聲音，並已著手改善解決，但仍有棄土車的排隊問題卡關。
陳煌銘分析，目前棄土車的檢查閘門只有一個，造成車輛到暫置場的平均等待時間成本和成本較先前多出三倍以上，平均每輛車要等2～3小時以上，且一天僅六小時能傾倒土石方，讓營建成本、時間大增。
陳煌銘表示，因當前棄土車排隊通關檢查冗長，現在赴台北港的棄土車只能出兩車，且「棄土車塞車」已塞到64號公路，不僅是北部塞車，南部高雄的棄土車也要排隊2～3小時之久，相較新制上路前的六車，南北土石方棄置的塞車之亂，需要政府有效率的解決問題。
陳煌銘建議，目前棄土車的通關檢查閘門只有兩個，政府可多擴增通行閘道，像是利用科技、裝設快速通關閘道，加速目前棄土車的通關流程，如此能有效解決棄土車至暫置場的塞車排隊問題。
