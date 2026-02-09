快訊

土方之亂還沒完 營造公會陳煌銘：「棄土車塞車」已塞到64號公路

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
台灣區綜合營造業同業公會理事長陳煌銘。記者陳美玲／攝影
台灣區綜合營造業同業公會理事長陳煌銘。記者陳美玲／攝影

台灣區綜合營造業同業公會理事長陳煌銘指出，目前新制衍生出土方之亂問題，基本上政府都已聽到民間聲音，並已著手改善解決，但仍有棄土車的排隊問題卡關。

陳煌銘分析，目前棄土車的檢查閘門只有一個，造成車輛到暫置場的平均等待時間成本和成本較先前多出三倍以上，平均每輛車要等2～3小時以上，且一天僅六小時能傾倒土石方，讓營建成本、時間大增。

陳煌銘表示，因當前棄土車排隊通關檢查冗長，現在赴台北港的棄土車只能出兩車，且「棄土車塞車」已塞到64號公路，不僅是北部塞車，南部高雄的棄土車也要排隊2～3小時之久，相較新制上路前的六車，南北土石方棄置的塞車之亂，需要政府有效率的解決問題。

陳煌銘建議，目前棄土車的通關檢查閘門只有兩個，政府可多擴增通行閘道，像是利用科技、裝設快速通關閘道，加速目前棄土車的通關流程，如此能有效解決棄土車至暫置場的塞車排隊問題。

相關新聞

國旅太貴是被抹黑？雲品董座嘆「拿橘子比蘋果」…網怒：體感就是貴

「國旅太貴、不如出國」的聲音再度引爆討論。這回是雲品國際董事長盛治仁親上火線，點名部分媒體與社群用錯誤方式比價，讓國旅被貼上「又貴又不值得」的標籤，相關說法曝光後，PTT留言區瞬間炸鍋。 盛治仁

土方之亂還沒完 營造公會陳煌銘：「棄土車塞車」已塞到64號公路

台灣區綜合營造業同業公會理事長陳煌銘指出，目前新制衍生出土方之亂問題，基本上政府都已聽到民間聲音，並已著手改善解決，但仍...

新竹臺大分院生醫醫院連三年獲國家醫療品質獎「特優機構」

新竹臺大分院生醫醫院於第 26 屆國家醫療品質獎（NHQA）競賽中表現亮眼，三度榮獲最高榮譽「特優機構」，並一舉拿下 1...

南亞強化營運轉型 與台塑、台化合計1000億元聯貸案完成簽約

台塑企業台塑（1301）、南亞（1303）、台化（1326）合計1,000億元聯貸案於2月9日完成簽約，為台塑企業十年來...

陽明海運舉行總經理交接典禮 李明輝接棒營運重任

陽明海運（2609）9日於集團總部舉行新卸任總經理交接典禮。典禮由陽明海運唐達興獨立董事擔任監交人，並在董事長蔡豐明、集...

買氣沒了 預售屋還在漲！近一年台南市、新北市飆漲逾14%

據實價登錄資料顯示，六都預售屋房價皆呈現上漲趨勢，又以台南市的漲幅最為顯著，平均每坪成交單價由2024年的每坪35.7萬...

