新竹臺大分院生醫醫院連三年獲國家醫療品質獎「特優機構」

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
新竹臺大分院於第 26 屆國家醫療品質獎榮獲 11 項肯定，院長洪冠予院長率領獲獎團隊合影。圖／新竹臺大分院提供
新竹臺大分院於第 26 屆國家醫療品質獎榮獲 11 項肯定，院長洪冠予院長率領獲獎團隊合影。圖／新竹臺大分院提供

新竹臺大分院生醫醫院於第 26 屆國家醫療品質獎（NHQA）競賽中表現亮眼，三度榮獲最高榮譽「特優機構」，並一舉拿下 11 項重要獎項，涵蓋智慧醫療、淨零永續及臨床品質改善等多元面向，充分展現本院在醫療品質與創新應用上的整體實力。

新竹臺大分院院長洪冠予院長率領獲獎團隊出席頒獎典禮，接受國內醫療品質最高殿堂的肯定。洪冠予表示，生醫醫院能連續三年榮獲「特優機構」，是全體同仁長期投入品質改善、病人安全與智慧轉型的共同成果，這份榮耀屬於每一位堅守崗位、用心守護病人的醫療夥伴。

洪冠予接著說，這屆競賽中，生醫醫院榮獲「智慧醫院全機構標章」，展現智慧醫療於臨床與行政流程中的整體落實成果；其中「Robo Companion 智護同行」專案亦獲智慧解決方案組「銀獎」肯定，體現本院在回應高齡照護需求上的持續投入。

在回應全球氣候變遷與永續發展目標方面，生醫醫院積極推動淨零轉型，以「邁向淨零減碳，建構永續韌性之智慧醫院」榮獲「淨零醫療機構組-優等」，將節能減碳、綠色醫療與組織治理具體落實於醫療場域。

值得一提的是，本院今年首次參與主題類競賽，由小兒部、護理部及品質管理中心跨部門攜手合作，推動「提升新生兒急救術流程完整率」專案，不僅榮獲主題改善醫學中心及區域醫院組「佳作」，同時獲得「新人獎」肯定，展現本院在急重症照護品質及團隊協作上的扎實基礎與成長動能。

此外，新竹臺大分院新竹醫院也持續展現品質改善成果，在主題類競賽中以「建構婦科手術病人 ERAS 流程」榮獲「佳作」，體現分院體系共同推動品質文化的深度與廣度。

洪冠予強調，國家醫療品質獎不僅是競賽，更是促進醫療機構間相互學習與精進的重要平台。新竹臺大分院將持續透過制度化管理與跨專業合作，深化品質治理基礎，穩健推動醫療精進作為，朝向更安全、更高品質的醫療服務目標持續邁進。

新竹臺大分院生醫醫院榮獲第26 屆國家醫療品質獎最高榮譽「特優機構」，由院長洪冠予（右）上台領獎。圖／新竹臺大分院提供
新竹臺大分院生醫醫院榮獲第26 屆國家醫療品質獎最高榮譽「特優機構」，由院長洪冠予（右）上台領獎。圖／新竹臺大分院提供

