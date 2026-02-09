南亞強化營運轉型 與台塑、台化合計1000億元聯貸案完成簽約

台塑企業台塑（1301）、南亞（1303）、台化（1326）合計1,000億元聯貸案於2月9日完成簽約，為台塑企業十年來最大規模聯貸案；其中，南亞360億元聯合授信（聯貸）案由國泰世華銀行擔任額度管理銀行、臺灣銀行擔任擔保品管理銀行，9日正式完成簽約。

該案在各金融同業踴躍響應，充分展現銀行團對於南亞經營實力與未來轉型發展的高度肯定。該聯貸案資金用途為充實營運周轉金暨償還既有負債，以前瞻研發配置，支持南亞在電子材料、新世代工程塑膠及玻纖複合材料等高技術門檻領域的投資布局。該聯貸案特別導入ESG永續連結機制，依企業營運特性與永續推動進程訂定KPI（關鍵績效指標）及SPT（永續表現目標），涵蓋塑化產業高度關注的溫室氣體排放密集度，以及硫氧化物排放量等核心項目。在來年檢視企業永續表現時，如有達到所設定的SPT，南亞將適用依合約訂定的較低利率，以此機制鼓勵企業持續強化永續作為與深化永續治理，盼能攜手南亞共同為加速減碳、防制污染與製程優化貢獻心力，推動生產線朝低碳化與高值化升級，持續邁向2050年碳中和目標。

台塑企業在石化本業的核心基礎上，朝產品轉型、事業轉型、低碳轉型、能源轉型及數位轉型等五大主軸，全力推動轉型計畫，除了積極開創及發展高值化產品市場，並透過充實研發人力、爭取技術移轉及布局全球市場等三大方向，推動前瞻性技術與產品研發，同時跨足高階醫療材料、再生醫學及新能源等新興事業項目，開發差異化及高附加價值產品，加速全企業多角化布局。

南亞近年積極加速在科技材料領域的布局，專注推動高附加價值電子材料發展，包括銅箔基板、樹脂、玻纖布（紗）及銅箔等高功能材料；同時，結合集團內南電、南亞科（2408）等關鍵資源，強化其於AI、高階運算、5G與電動車等相關應用材料的技術升級。在工程塑膠領域，南亞持續透過高性能材料的研發推動產品組合升級，使化工產品自工業級邁向半導體與特殊化學品等更高階的應用市場，並於電動車與車用電子領域導入高耐熱環氧樹脂與工程塑膠材料，以擴大其在高階應用市場的布局。

作為聯貸額度管理銀行的國泰世華銀行，擁有豐富的結構融資與聯貸經驗，長年協助高科技產業、數位網通、危老都更與數據中心等具發展潛力的利基型產業，以精準的財務專業和遍及海內外的集團網路，提供客戶量身訂製的財務建議與解決方案。同時，國泰世華亦持續透過金融力量，推出多樣化服務，包含多種永續授信方案，全台獨有的永續薪轉服務，以及協助企業客戶轉投資的融資服務，更進一步引入各領域專家協作，強化客戶「一站式」體驗，協助客戶更加靈活地推動營運策略與全球布局。未來，國泰世華將持續發揮金融核心職能，扮演企業最堅強的財務顧問與後盾，陪同企業邁向永續，推動正向力量。

作為擔保品管理銀行的臺灣銀行，於國內聯貸市場持續維持領導地位，根據倫敦證券交易所集團（LSEG）聯貸統計，2025年於臺灣聯貸市場擔任統籌主辦行（Mandated Lead Arranger, MLA）及額度分銷行（Bookrunner）排名蟬聯雙料冠軍，已連續七年蟬聯雙料冠軍，專業表現備受各界肯定。此外，臺灣銀行也持續推動永續金融實踐，推出全台首張以木材打造的感應式信用卡「綠行卡 Green Go Card」，結合環保概念與金融應用，透過具體行動回應社會對環境永續的關注，並致力金融影響力協助企業推動轉型與永續發展，發揮穩定且長遠的正面效益。