快訊

德威航空輪胎脫落3航班喊Mayday 學者指3因素產生連鎖反應

為台經濟轉型奠基石...前財經官員李樹久辭世 享耆壽90歲

出國順便買瘦瘦針？未許可攜入境觸法 醫：亂打不只「報復性復胖」

多元培訓與歷練實現職涯夢想 信義企業集團MA招募開跑

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
信義企業集團首創國內不動產業唯一的集團MA(儲備幹部)計畫，第五屆MA正式開始招募。（圖:信義房屋提供）
信義企業集團首創國內不動產業唯一的集團MA(儲備幹部)計畫，第五屆MA正式開始招募。（圖:信義房屋提供）

信義企業集團即日起正式開始招募第五屆總部MA（儲備幹部），是國內不動產業唯一的集團MA計畫；憑藉優渥的保障薪資，以及集團海內外多元事業布局，提供MA最實質保障及跨部門多元輪調機會，「陪跑式」鼓勵MA找到適合自己發揮的職涯路徑、實現職涯夢想。前四屆MA中，已有完訓者擔任主管職，亦有在自己熱愛的領域持續耕耘者，顯示透過完整的培育與歷練，優秀人才都能在信義企業集團有所發揮。

信義企業集團延續前四屆對優秀人才的重視，提供MA培訓兩年期間保障月薪7萬元及年薪120萬元，表現優異者，年薪最高更可達150萬元。

除了薪資上實質的支持，MA計畫將兩年培訓分為四階段，每次為期半年，先歷經房仲核心業務訓練與專業證照取得，第二到四階段則依每位MA不同的專長、職涯規劃、個人意願，安排到集團不同部門輪調，實際參與該部門專案及有機會跨部門協作，扎實累積不動產業相關知識及多元職能。培訓期間也有部門主管擔任 Coach一同陪跑，以及歷屆MA資深學長姐擔任 Body給予經驗分享及支持陪伴。

信義企業集團表示，MA計畫完訓者，都是集團內具有即戰力及策略思維的人才，有機會擔任管理職，且發展路徑不局限於單一事業體。例如第一屆MA童莉婷，因對代銷領域深感興趣，加入集團MA計畫，歷經轉型辦公室、人資部、代銷等部門歷練，現擔任信義代銷永續研展組主管；又如第二屆MA黃柏瑋，歷經居家服務部（信義居家）、網站運營管理部等單位，目前則擔任生態圈事業處 「社區幫」運營組主管；此外，也有完訓者在輪調期間發現自己的興趣及熱情所在，即使與過去學校就讀的本科系截然不同，在信義企業集團仍能有所嘗試及發揮，如第二屆MA許筑婷雖是財金系畢業，如今卻踏入AI領域，在信義房屋AI應用發展部擔任PM角色。

信義企業集團MA計畫鎖定海內外學士學歷以上、工作經驗2年內，且外語檢定符合標準（TOEIC 750分以上或同等證明，或具日文N1檢定）的新鮮人參與，尤其適合想要「一路試、一路闖」，「把可能性變實力」、「把夢想變方向」的優秀人才。招募日期自即日起至4月7日止，詳細招募計畫與投遞履歷方式，可參考信義企業集團招募官網

×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

「KMT河智媛」楊智伃投入議員初選 北市松信藍營新人6搶2參選爆炸

上班注意！信義東延段穩定測驗 北捷：紅線車站到站時間微調

官宣了！韓國瑜辦公室主任許原榮 投入北市松信議員選戰

不用飛韓國！首爾現象級甜點「MilkyShop 焦糖奶油夾心餅」登台 朝聖「焦糖脆餅+厚實鹹奶油」快閃資訊一次看

相關新聞

國旅太貴是被抹黑？雲品董座嘆「拿橘子比蘋果」…網怒：體感就是貴

「國旅太貴、不如出國」的聲音再度引爆討論。這回是雲品國際董事長盛治仁親上火線，點名部分媒體與社群用錯誤方式比價，讓國旅被貼上「又貴又不值得」的標籤，相關說法曝光後，PTT留言區瞬間炸鍋。 盛治仁

土方之亂還沒完 營造公會陳煌銘：「棄土車塞車」已塞到64號公路

台灣區綜合營造業同業公會理事長陳煌銘指出，目前新制衍生出土方之亂問題，基本上政府都已聽到民間聲音，並已著手改善解決，但仍...

新竹臺大分院生醫醫院連三年獲國家醫療品質獎「特優機構」

新竹臺大分院生醫醫院於第 26 屆國家醫療品質獎（NHQA）競賽中表現亮眼，三度榮獲最高榮譽「特優機構」，並一舉拿下 1...

南亞強化營運轉型 與台塑、台化合計1000億元聯貸案完成簽約

台塑企業台塑（1301）、南亞（1303）、台化（1326）合計1,000億元聯貸案於2月9日完成簽約，為台塑企業十年來...

陽明海運舉行總經理交接典禮 李明輝接棒營運重任

陽明海運（2609）9日於集團總部舉行新卸任總經理交接典禮。典禮由陽明海運唐達興獨立董事擔任監交人，並在董事長蔡豐明、集...

買氣沒了 預售屋還在漲！近一年台南市、新北市飆漲逾14%

據實價登錄資料顯示，六都預售屋房價皆呈現上漲趨勢，又以台南市的漲幅最為顯著，平均每坪成交單價由2024年的每坪35.7萬...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。