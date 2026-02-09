國旅太貴是被抹黑？雲品董座嘆「拿橘子比蘋果」…網怒：體感就是貴

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
雲品董座盛治仁澄清國旅遭「錯誤比價」且面臨成本壓力，但PTT網友不買單，直指CP值低且缺乏備品，花真金白銀感覺就是貴。記者葉信菉／攝影
國旅太貴、不如出國」的聲音再度引爆討論。這回是雲品國際董事長盛治仁親上火線，點名部分媒體與社群用錯誤方式比價，讓國旅被貼上「又貴又不值得」的標籤，相關說法曝光後，PTT留言區瞬間炸鍋。

盛治仁指出，日前有媒體整理春節飯店房價時，把不同飯店的套房、一般客房混在一起當成「兩人房」比較，房型、坪數、配備與日期條件都不一致，等同「拿橘子比蘋果」，才會製造出「國旅比出國貴」的錯覺。他也強調，國旅多集中在週末與連假等極端旺季，但出國常能請假拉長行程、住到平日或淡季價格，時間維度本就不對等。至於外界質疑飯店暴利，他坦言多數業者淨利率不高，面臨人力、能源、食材與高地價等成本壓力，「不是想漲，是撐不住」，但是否「值不值得」，仍應回到消費者感受。

網友認同「錯誤比較」的說法，認為不能一概而論，「說的沒錯阿，就是和國外比起來不值那個價」、「確實是錯誤比較，OO比雞腿 比都不用比」、「文內提『貴的不值得』 算是比較中肯的論點」、「事實就是大家不會請特休玩國旅 不然平日一定便宜啊」。

更多留言仍直指「體感就是真的貴」，甚至認為業者在檢討消費者，「比較錯誤個屁！你以為做論文報告喔？我感覺就是貴」、「沒有體感啊，花的都是真金白銀」、「從來貴不是問題，問題是貴的沒道理」、「撐不住就倒閉就好 適者生存 不適者淘汰 萬年定律」、「光你台灣沒備品就輸爛了」、「就是貴的不值得啊」。

