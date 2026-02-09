買氣沒了 預售屋還在漲！近一年台南市、新北市飆漲逾14%

快訊

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
據實價登錄資料顯示，六都預售屋房價皆呈現上漲趨勢，又以台南市的漲幅最為顯著，平均每坪成交單價由2024年的每坪35.7萬元上升至2025年的每坪40.9萬元，年漲幅達14.6%，新北市緊追在後，年漲幅14.5%，均價來到每坪70.2萬元；台中市年漲幅12.0%，桃園市8.6%，高雄市8.0%，就連房價基期相對較高的台北市也小幅成長1.9%。中信房屋提供
中信房屋研展室副理莊思敏指出，預售屋價格持續上漲主要可歸因於以下三點。首先，近年原物料與人力成本居高不下，加上精華區的土地資源日益稀缺，導致建商的開發與營建成本持續增加，預售案價格自然難有下修空間。

特別是今年初以來，營建業陷入「土方之亂」，莊思敏認為，在土方處理費用急遽飆升，相關成本增加，是否反映在未來新推案的開價中，需持續觀察。

其次，預售屋若直接降價恐影響已購客戶權益，因此建商多改以「買房送裝潢、送家電」等變相優惠方式讓利，而非直接下調售價；再者，雖然銀行房貸限縮與央行第七波信用管制大大提高了購屋民眾的貸款難度，但預售屋工程期較長，付款節奏相對彈性，購屋者無須立刻面對房貸壓力，對有預算考量的購屋族而言，仍具吸引力，這類剛性需求也為預售屋價格提供了支撐力道。

中信房屋台南永康永大加盟店店長陳佳純指出，儘管短期內受市場氛圍影響，台南市房市交易量略有放緩，但台南利多題材豐沛，包括南科、台積電（2330）、北外環、捷運、鐵路地下化等，隨著建設項目的逐步落實，以及科技產業持續進駐，預期將吸引大量就業人口遷入，創造穩定的居住需求，區域房市長線發展依然看好。對自住客而言，當前反而是進場看屋、大膽議價的好時機。

莊思敏表示，預售屋價格持續走高之際，購屋族更要保持理性。當前房市買氣已見趨緩，未來仍須面對政策限制、經濟景氣與國際局勢等多重變數，建議消費者應多方比較區域合理行情，並留意未來供給量，避免盲目追價、買在高點。

此外，莊思敏指出，由於營造成本上升，建商資金周轉壓力加大，市場偶有建商財務困難或工程延宕的案例，因此購屋民眾在選擇預售案時應詳加評估建商財務狀況與過去履約紀錄，優先考慮體質穩健、信譽良好的業者，以降低購屋風險。

預售屋 建商
