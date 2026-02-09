環境部攜手GC贈物網 狂送5倍綠點抵運費

農曆年節將至，忙著大掃除之餘，清出的閒置物品現在有了更好的去處！環境部與全臺最大物資共享平臺「GC贈物網」跨界結盟，將環保集點擴展至「物資共享」領域。將家中的書籍、家電或生活雜貨等閒置物資透過平臺分享，就能實踐淨零綠生活，還能獲得實質的「綠點」回饋，讓舊愛變黃金。

環境部表示，即日起至今年7月31日止，推出「限時5倍回饋」活動。民眾只要註冊環保集點並綁定GC贈物網帳號，選用指定物流完成「贈物」或「受贈」，每筆交易回饋由100綠點加碼至500綠點。首次完成綁定用戶，還可額外獲得2,000綠點（等值新臺幣20元），名額有限送完為止。

環境部這次與GC合作以「物流歷程」作為驗證基礎。最具特色的是，民眾累積的環保綠點，可以直接轉換為GC贈物網站內的「蘿蔔點」以折抵運費，讓贈物與索取過程更加便利。

環境部邀請全民加入「環保集點」並綁定GC贈物網會員，共同響應物資共享行列。透過累積微小的日常行動，轉化為具體的減碳效益，協助臺灣邁向2050淨零排放目標。