快訊

台股勁揚621點收32,404點 台積電漲35元收1815元

高醫遭控抽籤排班跨科支援 護理師曝心聲：超怕出包

海鷹奪下超級盃！MVP得主不是四分衛 沃克近28年跑衛第一人

環境部攜手GC贈物網 狂送5倍綠點抵運費

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

農曆年節將至，忙著大掃除之餘，清出的閒置物品現在有了更好的去處！環境部與全臺最大物資共享平臺「GC贈物網」跨界結盟，將環保集點擴展至「物資共享」領域。將家中的書籍、家電或生活雜貨等閒置物資透過平臺分享，就能實踐淨零綠生活，還能獲得實質的「綠點」回饋，讓舊愛變黃金。

環境部表示，即日起至今年7月31日止，推出「限時5倍回饋」活動。民眾只要註冊環保集點並綁定GC贈物網帳號，選用指定物流完成「贈物」或「受贈」，每筆交易回饋由100綠點加碼至500綠點。首次完成綁定用戶，還可額外獲得2,000綠點（等值新臺幣20元），名額有限送完為止。

環境部這次與GC合作以「物流歷程」作為驗證基礎。最具特色的是，民眾累積的環保綠點，可以直接轉換為GC贈物網站內的「蘿蔔點」以折抵運費，讓贈物與索取過程更加便利。

環境部邀請全民加入「環保集點」並綁定GC贈物網會員，共同響應物資共享行列。透過累積微小的日常行動，轉化為具體的減碳效益，協助臺灣邁向2050淨零排放目標。

×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

影／呼籲拒建名間焚化爐 名間鄉長：南投縣府欺負名間人

過年大掃除舊物別急著丟 「環保集點」讓舊愛變黃金

邀超過300位產官學研人員討論 環境部分享資源循環科研創新成果

名間鄉長喊話環境部「硬起來」 彭啓明：南投垃圾減量應再加強

相關新聞

從小宅到真三房！台中預售市場產品結構出現明顯轉向

台中房市推案結構出現顯著調整，過去作為主力的小宅產品逐漸退潮，兩房佔比已呈現逐年遞減趨勢。隨著市場進入盤整，購屋族心態轉...

攜手青年走入地方 富宇慈善基金會2026「募計畫」啟動

為支持青年投入公益參與，並招募長期合作的學生夥伴，富宇慈善基金會正式啟動2026年「MOVE募計畫－公益溝通與文字編輯培...

迎齋戒月！7-ELEVEN 展開「與移工、新住民友善共好」行動

2026年7-ELEVEN展開「與移工、新住民友善共好」行動，推出齋戒月系列活動，下週2月18日(大年初二)即將進入一年...

摩根大通與加州大學柏克萊分校 聯合舉辦2026台北生技醫療論壇

2026年全球生技產業呈現樂觀榮景，摩根大通與加州大學柏克萊分校在2月10至11日聯合舉辦2026台北生技醫療論壇，摩根...

雲品再拓宴會版圖！接手維多麗亞酒店宴會營運、3月起上線

雲品（2748）積極拓展高端宴會事業版圖，9日宣布與大直維多麗亞酒店簽署合作關係，將由雲品負責經營管理維多麗亞酒店的宴會...

已逾160戶！新北推公寓增設電梯快速補助 70歲老夫婦樂了

新北市政府表示，為加速推動高齡友善無礙環境，新北市提供老舊公寓增設電梯快速補助，免審議、免100%同意，每案最高補助34...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。