從小宅到真三房！台中預售市場產品結構出現明顯轉向

台中房市推案結構出現顯著調整，過去作為主力的小宅產品逐漸退潮，兩房佔比已呈現逐年遞減趨勢。隨著市場進入盤整，購屋族心態轉向「一次到位」的換屋需求，具備高舒適度與保值性的「真三房」產品，已取代小宅成為市場新寵。

觀察近期台中房市動向，建商產品規劃明顯回歸自住本質，包括「M寓所」、「精銳LEAD」、寶輝THE TOWER」、「國泰蒔萃」等新案，皆捨棄過往的大小坪數混雜，改以「純三房」格局搶市。

內政部不動產資訊平台統計，近三年台中市住宅買賣移轉筆數，面積落在25坪(含)以下小坪數產品占比，已由2023年第3季的43.83％，一路下滑至2025年第3季的41.39％。反映出小坪數產品交易比重減少，市場需求也隨之回流至居住機能與生活品質較為完整的「真三房」產品。

在此市場需求結構的變化下，近期進場的新案中，也已有個案率先反映這波三房配置升溫的趨勢，其中以大熊建設推出的「M寓所」最具指標性。

該案以31坪均質三房為主力，透過空間配置與坪效優化，讓購屋族在坪數運用更有效率的條件下，仍能滿足完整三房的實際使用需求，也使三房產品不再必然與高坪數、高總價畫上等號。結構方面導入Alfa Safe柱中柱與系統牆工法，以提升整體穩定性，並規劃雙衛浴皆有對外開窗，強化通風與採光條件。

「M寓所」基地位於捷運文心中清站與文心崇德站之間，步行即可抵達雙捷運站，同時銜接北平、崇德與中清三大熱門商圈，周邊生活機能成熟，兼具交通便利性與完整生活條件，目前最高成交單價為67.81萬元。三房總價帶落在2,000萬元起，相較崇德文心生活圈既有行情仍具高性價比，也因此吸引以自住與一次到位型換屋需求為主的購屋族關注。

市場上亦可觀察到多個以純三房為主的指標個案，位於國際級足球園區旁「精銳LEAD」，主打野奢度假風格，規劃34至40坪產品，擁有三座主題花園與無店面設計，成交單價最高達74.19萬元。

福科路與永福路口的「寶輝THE TOWER」，以「垂直花園的豪華住宅」為訴求，強調隱私專屬兼具豪宅的安全與尊榮，受到中部企業主、自營商、醫療業、高科技主管等關注，最高成交單價達81.19萬元。

還有國泰建設13期首發新案「蒔萃」，產品規劃純3房37至46坪，內政部實價登錄顯示，最高成交單價為75.69萬元，也反映在當前盤整市況中，市場對三房產品的接受度與成交動能仍維持在相對穩定水準。

21世紀不動產資深經理沈政興指出，相較小坪數產品僅能滿足短期過渡需求，具備完整空間機能的三房產品，在居住實用性、家庭成長彈性與後續轉手流通性方面，仍具相對優勢。