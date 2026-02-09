快訊

攜手青年走入地方 富宇慈善基金會2026「募計畫」啟動

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
富宇慈善基金會啟動2026年「MOVE募計畫－公益溝通與文字編輯培訓營」。業者／提供
富宇慈善基金會啟動2026年「MOVE募計畫－公益溝通與文字編輯培訓營」。業者／提供

為支持青年投入公益參與，並招募長期合作的學生夥伴，富宇慈善基金會正式啟動2026年「MOVE募計畫－公益溝通與文字編輯培訓營」，邀請瑪利亞基金會與專業媒體人共同授課，帶領大學生以「編輯企劃」視角展開為期三日的密集培訓。除為地方注入共創能量，也邀請學員在課後參與公益訪視行動，以實際投入深化社會關懷與公益實踐。

富宇慈善基金會執行長張宇承表示，延續與青年世代共創的培力經驗，「MOVE募計畫」推動至今邁入第5年，歷年來規劃由學生參與的公益訪視累計已達46場、196人次參與。期待未來持續深化與青年世代的合作，培育更多具備溝通與編輯能力的公益夥伴，讓善意在地方扎根並持續擴散。

2026「MOVE募計畫－公益溝通與文字編輯培訓營」在逢甲大學展開，邀集多位具豐富實務經驗的媒體工作者共同授課，包括黑潮文化共同創辦人暨日本文化誌《秋刀魚》總編輯陳頤華、《靛花》主編暨前《大誌雜誌》主編楊孟珣、WONDER媒體共同創辦人暨前總編輯林冠儀、《500輯》主編胡士恩，以及《秋刀魚》平面設計總監李珮雯。

課程以編輯思維為主軸，結合實務案例解析、採訪現場準備到設計編排等完整流程，帶領學員走完一趟從企劃到產出的「真實編輯實作」歷程。

此外，今年受邀參與課程的瑪利亞基金會，亦開放「瑪利亞學園」作為學員參訪場域，透過走入第一線，了解服務現場的運作與需求。

參訪期間，園長、主任、治療師、教保員、總務及廚師等團隊成員也分別接受學員訪談，從各自專業視角分享「瑪利亞學園」的空間規劃、服務內容與教育理念，以及如何推動社區參與和深化在地連結。

黑潮文化共同創辦人暨日本文化誌《秋刀魚》總編輯陳頤華提到，「MOVE募計畫」並非一次性的活動，而是讓學生透過課程了解公益與編輯、基金會同時從中挖掘合作對象的良善機制與循環。

從學生的積極提問，看到的不只是專業技巧本身，而是與富宇慈善基金會公益核心的相契合，這是「MOVE募計畫」帶給他們最大的禮物，陳頤華同時也勉勵：「所有的學習都不是發生在課堂上，真正重要的事情是帶著這些知識接觸世界，製作出屬於自己的內容。」

張宇承進一步指出，「MOVE募計畫」以共好為核心，透過培訓與行動並進的方式，完善基金會對支持單位的後續追蹤與關懷，同時擴大青年投入公益的機會。每年基金會固定針對長期捐贈單位規畫訪視行程，邀請學生夥伴一同走入現場，了解服務對象的真實需求。

課程帶領學員走完一趟從企劃到產出的「真實編輯實作」歷程。業者／提供
課程帶領學員走完一趟從企劃到產出的「真實編輯實作」歷程。業者／提供

