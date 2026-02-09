快訊

高市旋風獨霸！日本將重回自民黨「一強時代」？

台股封關倒數兩天！台積電平新高、千金股遍地開花

蘋果密集發動「新品攻勢」！iPhone 17e平價版將亮相、再推iPad與Mac

迎齋戒月！7-ELEVEN 展開「與移工、新住民友善共好」行動

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
7-ELEVEN推出齋戒月系列活動。7-ELEVEN／提供
7-ELEVEN推出齋戒月系列活動。7-ELEVEN／提供

2026年7-ELEVEN展開「與移工、新住民友善共好」行動，推出齋戒月系列活動，下週2月18日(大年初二)即將進入一年一度的穆斯林齋戒月，觀察齋戒期間需遵守「日落而食、日出而齋」的習俗作息，全台7,200多家7-ELEVEN門市推出「日落開齋組合餐」友善飲食活動、指定門市的「東南亞商品專區」精選穆斯林友善商品，推薦多款不含豬肉原料與酒精的餐食，並針對部分位於廠辦、工業區及移工聚集場域等周邊門市調整鮮食配送比例、增加具飽足感與高熱量的食物備貨等友善做法，滿足穆斯林族群需求。

據外交部統計，2025年全台穆斯林人口超過30萬人，7-ELEVEN持續推動「國際食飲多元化」，為回應不同族群的生活需求，7-ELEVEN於 2月18日至3月19日推出「日落開齋組合餐」友善飲食活動，貼近穆斯林族群於齋戒月期間的飲食需求，精選多款不含豬肉原料與酒精友善穆斯林的商品，品項涵蓋沙拉、三明治、義大利麵、燉飯、粥品等多元餐食選擇，讓消費者安心享用符合飲食信仰的餐點。

7-ELEVEN於活動期間每日17:00至翌日06:00，凡購買指定穆斯林友善飲食品項，搭配立頓原味奶茶或UNIF椰子水、UFC椰子水，即可現省10元，呼應齋戒月日落至日出間的開齋時段，提供便利的用餐體驗。門市也特別強化冷藏冰箱貨架商品陳列及友善飲食標示、線上運用 QR CODE提供完整商品與成分資訊，便於快速安心查詢。(優惠活動內容與品項請以官網及門市公告為主)

7-ELEVEN持續針對國際消費客群以「人、店、商品」三大面向優化異國餐食、生活服務與友善環境，目前已於全台近400家門市設置「東南亞商品專區」，提供旅居及移工族群更便利的日常採買體驗。呼應齋戒月期間的飲食需求，「東南亞商品專區」於2月18日至3月19日同步推出「穆斯林齋戒月」優惠活動，精選通過清真(Halal)認證的印尼知名品牌「營多麵」指定品項祭出任選2件7折，包括營多拌炒麵、營多辣味拌炒麵、營多拌湯麵-青檸牛肉風味等人氣口味。

為滿足東南亞多元族群需求，「東南亞商品專區」加碼推出多款零食任選第2件5折優惠，包括泰國KOH-KAE花生豆、越南ACECOOK河粉、越南Tipo瑞士捲等；「國際精品專櫃」亦精選多款暢銷進口零嘴，包含泰國超熱銷的「Bento辣味魷魚」(香蒜/香辣口味)、越南Tan Tan系列「蒜辣花生/芥末青豆/蒜辣脆皮花生」、泰國皇家牛奶片(原味/巧克力風味)即日起至3月3日任選買2送1，還有7-ELEVEN獨家引進的馬來西亞經典童年零嘴「SuperRing東方芝士圈」則自即日起至3月17日任選第2件5折，讓更多旅居在台的東南亞朋友們隨時就近買得到熟悉的家鄉味。

穆斯林
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

選後談台灣合作 泰國總理：遵循國家「行為準則」

首場印尼看護移工防災士專班開辦 副總統蕭美琴出席致詞

新婚越南妻被台灣地震嚇到不敢回台 夫黯然訴離

巨大擴大移工補貼方案

相關新聞

還要再等嗎？ 六都近一年預售屋全漲、兩都飆漲14%

房市買氣急降，不少人暫緩購屋，等待房價下修。不過，中信房屋統計實價資料指出，房市買氣雖冷，但預售屋房價仍持續飆高，六都近...

迎齋戒月！7-ELEVEN 展開「與移工、新住民友善共好」行動

2026年7-ELEVEN展開「與移工、新住民友善共好」行動，推出齋戒月系列活動，下週2月18日(大年初二)即將進入一年...

摩根大通與加州大學柏克萊分校 聯合舉辦2026台北生技醫療論壇

2026年全球生技產業呈現樂觀榮景，摩根大通與加州大學柏克萊分校在2月10至11日聯合舉辦2026台北生技醫療論壇，摩根...

雲品再拓宴會版圖！接手維多麗亞酒店宴會營運、3月起上線

雲品（2748）積極拓展高端宴會事業版圖，9日宣布與大直維多麗亞酒店簽署合作關係，將由雲品負責經營管理維多麗亞酒店的宴會...

已逾160戶！新北推公寓增設電梯快速補助 70歲老夫婦樂了

新北市政府表示，為加速推動高齡友善無礙環境，新北市提供老舊公寓增設電梯快速補助，免審議、免100%同意，每案最高補助34...

台北最大民辦都更案！內湖42年海砂屋國宅大翻身 房價上看3倍跳

大都更時代來臨，北市迎最大民辦都更案。勤美（1532）集團旗下璞真建設拿下內湖區指標性「貿七國宅」都更案，基地面積約4,...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。