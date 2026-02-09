迎齋戒月！7-ELEVEN 展開「與移工、新住民友善共好」行動

2026年7-ELEVEN展開「與移工、新住民友善共好」行動，推出齋戒月系列活動，下週2月18日(大年初二)即將進入一年一度的穆斯林齋戒月，觀察齋戒期間需遵守「日落而食、日出而齋」的習俗作息，全台7,200多家7-ELEVEN門市推出「日落開齋組合餐」友善飲食活動、指定門市的「東南亞商品專區」精選穆斯林友善商品，推薦多款不含豬肉原料與酒精的餐食，並針對部分位於廠辦、工業區及移工聚集場域等周邊門市調整鮮食配送比例、增加具飽足感與高熱量的食物備貨等友善做法，滿足穆斯林族群需求。

據外交部統計，2025年全台穆斯林人口超過30萬人，7-ELEVEN持續推動「國際食飲多元化」，為回應不同族群的生活需求，7-ELEVEN於 2月18日至3月19日推出「日落開齋組合餐」友善飲食活動，貼近穆斯林族群於齋戒月期間的飲食需求，精選多款不含豬肉原料與酒精友善穆斯林的商品，品項涵蓋沙拉、三明治、義大利麵、燉飯、粥品等多元餐食選擇，讓消費者安心享用符合飲食信仰的餐點。

7-ELEVEN於活動期間每日17:00至翌日06:00，凡購買指定穆斯林友善飲食品項，搭配立頓原味奶茶或UNIF椰子水、UFC椰子水，即可現省10元，呼應齋戒月日落至日出間的開齋時段，提供便利的用餐體驗。門市也特別強化冷藏冰箱貨架商品陳列及友善飲食標示、線上運用 QR CODE提供完整商品與成分資訊，便於快速安心查詢。(優惠活動內容與品項請以官網及門市公告為主)

7-ELEVEN持續針對國際消費客群以「人、店、商品」三大面向優化異國餐食、生活服務與友善環境，目前已於全台近400家門市設置「東南亞商品專區」，提供旅居及移工族群更便利的日常採買體驗。呼應齋戒月期間的飲食需求，「東南亞商品專區」於2月18日至3月19日同步推出「穆斯林齋戒月」優惠活動，精選通過清真(Halal)認證的印尼知名品牌「營多麵」指定品項祭出任選2件7折，包括營多拌炒麵、營多辣味拌炒麵、營多拌湯麵-青檸牛肉風味等人氣口味。

為滿足東南亞多元族群需求，「東南亞商品專區」加碼推出多款零食任選第2件5折優惠，包括泰國KOH-KAE花生豆、越南ACECOOK河粉、越南Tipo瑞士捲等；「國際精品專櫃」亦精選多款暢銷進口零嘴，包含泰國超熱銷的「Bento辣味魷魚」(香蒜/香辣口味)、越南Tan Tan系列「蒜辣花生/芥末青豆/蒜辣脆皮花生」、泰國皇家牛奶片(原味/巧克力風味)即日起至3月3日任選買2送1，還有7-ELEVEN獨家引進的馬來西亞經典童年零嘴「SuperRing東方芝士圈」則自即日起至3月17日任選第2件5折，讓更多旅居在台的東南亞朋友們隨時就近買得到熟悉的家鄉味。