摩根大通與加州大學柏克萊分校 聯合舉辦2026台北生技醫療論壇

2026年全球生技產業呈現樂觀榮景，摩根大通與加州大學柏克萊分校在2月10至11日聯合舉辦2026台北生技醫療論壇，摩根大通亞太區副主席暨台灣區總裁錢國維表示，摩根大通在台灣深耕50多年，致力於協助企業發展及拓展國際業務，透過全球資本市場平台與投資人網絡，在適當時點引入資金與策略夥伴，以支援台灣企業創造長期價值。

錢國維表示，台灣生技醫療企業面臨法規與文化差異、產品上市時程的不確定因素，以及如何在全球市場有效配置資源等多重挑戰。然而，機會與挑戰並存，台灣持續在全球醫療產業占有重要位置。最成功的生技企業不只是複製現有模式，而是聚焦於最具優勢的研發和項目，並善於透過策略聯盟、授權或共同開發，促進增長與資本效益。

隨著AI與精準醫療等前沿技術推動產業升級，生技醫療企業在研發效率、臨床設計與產品差異化方面具備進一步提升空間。從資本市場角度來看，技術提升有助拓展公司平台，相比單一產品導向公司，有利於提升估值和長遠發展。台灣完善的醫療體系與高品質的臨床資料為支援臨床試驗，以及與國際藥廠和醫療科技公司的合作提供重要基礎。

摩根大通在生技醫療領域具備豐富的執行經驗，擔任過保瑞藥業2億美元可轉債發行的獨家全球協調人與帳簿管理人，創下台灣生技公司首次海外可轉債發行紀錄，為保瑞吸引國際機構的長期投資，並為其全球發展而鋪路。摩根大通在多個面向協助台灣生技醫療企業實現海外發展。不僅提供策略諮詢、協助跨境交易，更協助企業制定清晰的資本與海外布局策略，平衡研發投入、商業化時程與資本結構需求。

錢國維認為，台灣在生技醫療產業領域不僅擁有頂尖技術，還有優秀人才。近年政策鼓勵及AI浪潮的推動，產業發展加速，企業積極進軍美國、歐洲、及東南亞等國際市場。面對趨勢，摩根大通的專業團隊熟悉國際法規與在地特性，可以有效協助台灣企業在全球市場中保持競爭優勢。

錢國維也說，摩根大通不僅深耕生技醫療產業，也協助各行各業涵蓋科技、生產製造、半導體、重工等產業。以2025年群創旗下子公司CarUX收購日本Pioneer交易為例，摩根大通擔任CarUX該次併購交易的獨家財務顧問；這項交易不僅強化CarUX在亞太及全球車用電子市場的佈局，也展現摩根大通在協助台灣企業走向國際、並提升競爭力的專業能力。

隨著全球供應鏈轉移及國際局勢變化，台灣企業積極調整發展策略，對海外投資、跨境併購及多元融資的需求日益增加。摩根大通的專業團隊為台灣企業提供全方位且客製化的金融服務，包括企業金融、資金管理、貿易融資、併購顧問及國際資本市場籌資等，協助企業分散風險、提升營運效率並拓展海外市場。

在海外籌資方面，摩根大通協助台灣企業發行多元金融商品，包括海外存託憑證（如ADR、GDR）、海外可轉換公司債，以及海外公司債券等。摩根大通擁有頂尖的投資人平台，致力協助企業拓展資金來源、提升企業國際能見度，引進優秀的國際投資人。

在併購領域，摩根大通擁有全球領先的專業團隊，協助台灣企業尋找收購標的、設計交易架構、進行盡職調查及協助談判。摩根大通可協助企業連結國際合作夥伴，取得發展資本，並善用AI、雲端醫療等新興科技，推動精準醫療及產業升級。此外，摩根大通也透過全球資本市場平台與投資人網絡，在適當時點引入資金與策略夥伴，以支援企業創造長期價值。