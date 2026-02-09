雲品國際與維多麗亞酒店 簽署宴會事業委託經營

雲品（2748）積極拓展高端宴會事業版圖，今宣布與維多麗亞酒店簽署合作關係，由雲品國際團隊負責經營管理維多麗亞酒店的宴會項目，共創飯店業者間的合作關係，並採用君品Collection聯合接單的方式共同行銷，雲品為維多麗亞酒店量身打造婚宴包套產品，假日每桌26,800元+10%起，自即日起開放預訂，並於3月1日起開始營運所有的宴會服務。

雲品國際總經理丁原偉表示，雲品國際與雲朗觀光始終致力於產業間的合作，跨足同業的委託經營自茹曦酒店餐飲宴會事業、礁溪了了的旅宿經營管理後，雲品國際持續深耕高端宴會餐旅事業，以創新的產業變革打破飯店業者間的競爭關係，轉而朝向合作共好的方式經營。與維多麗亞酒店的合作，是看好雙方對於產業營運間有高度的共識，也看見了未來星級酒店宴會廳重新定義與風格再造，期待能夠延伸君品Collection的服務優勢共同合作，一起將市場做大。

維多麗亞酒店的宴會廳與雙囍中餐廳，自3月1日起將由君品Collection規劃婚宴產品與餐飲服務，中餐廳未來將以預約包場形式，依據客戶需求量身訂製宴會體驗，維多麗亞酒店全館有將近100桌的服務規模與商業產值，雲品將能夠為業主共同創造利益，達到強強聯手的加乘效益。

君品Collection為維多麗亞酒店量身打造的婚宴產品，假日每桌26,800元+10%起，可享用米其林廚藝團隊料理，以差異化的婚宴產品與米其林廚藝料理強佔北市婚宴市場。同時亦可選購君品Collection 最熱銷的全包式「神助攻！超頂6選1」婚宴專案每桌19,800元+10%起，在指定吉日下訂10桌以上婚宴，即可從婚紗、鑽戒、蜜月、婚攝、婚顧、喜餅等六大熱門婚禮周邊中任選一項，在星級酒店中也可輕鬆成婚。

維多麗亞酒店擁有得天獨厚的宴會空間優勢，一樓的主宴會廳「大宴會廳」享有挑高八米無樑柱的170坪空間，最多可納50桌，假日起桌價26,800元+10%起，設計以英式劇院氛圍伴隨極致豪華水晶吊燈，氣派非凡。空間可結合一樓戶外的歐式花園，提供證婚儀式、歐式餐飲宴會、雞尾酒會等多元化活動，增添活潑氣息。

位於三樓的宴會空間富有多功能性，「維多麗亞廳」與「天璽廳」挑高四米，可彈性調整隔間，從1桌至36桌的扶輪社、獅子會等工商活動、企業宴席與精緻婚宴都可承攬，假日婚宴起桌價自23,800元+10%起。維多麗亞酒店的宴會空間，完美契合高端客群對私密性、藝術美學與客製化的需求。設計理念融入藝術、文化與美學涵養，透過銀、白、灰三色調搭配簡約法式沙發與柔和燈光，營造出極致優雅的法式沙龍氛圍。期待在二年內，雲品將重新改裝設計宴會廳，將強化維多麗亞酒店得天獨厚的戶外婚禮場地與宴會廳，重新定位星級酒店宴會廳空間。

本次合作延續了雲品國際在委託經營事業的成功經驗，將君品Collection的精緻餐飲理念導入維多麗亞酒店，開啟高端宴會新紀元。首先推出的婚宴產品為君品Collection最熱銷的全包式「神助攻！超頂6選1」婚宴專案，凡在指定吉日下訂10桌以上婚宴，即可從婚紗、鑽戒、蜜月、婚攝、婚顧、喜餅等六大熱門婚禮周邊中任選一項，贈品總價值平均超過3.8萬元。此外，維多麗亞酒店三月後的全新宴會服務已開放預訂，無論是私人宴會、品牌發表會或企業活動，皆可由君品Collection的廚藝團隊、婚禮企劃團隊提供專業服務。