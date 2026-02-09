已逾160戶！新北推公寓增設電梯快速補助 70歲老夫婦樂了

快訊

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
永和永平段增設電梯圖。新北市政府／提供
永和永平段增設電梯圖。新北市政府／提供

新北市政府表示，為加速推動高齡友善無礙環境，新北市提供老舊公寓增設電梯快速補助，免審議、免100%同意，每案最高補助340萬元。截至115年1月，市府已累計受理36案，核定23案，協助超過160戶家庭、超過80名長者免爬樓梯上下樓。

市府近日前往永和區永平路一處老舊公寓增設電梯近期完工案，與住戶一同張貼馬年春聯。3樓李先生回憶因兩夫妻都超過70歲，聽聞5樓孫太太發起增設電梯，立刻響應參與。

但跟多數老舊公寓一樣，於整合時面臨到1樓需退讓使用空間的狀況，還好1樓住戶感念大家都多年老鄰居，年齡增長，對於增設電梯有需求，全力配合及支持，讓老舊公寓有了電梯。也因為住戶的團結讓電梯在年前順利完工使用，現在長輩採買年貨不再畏懼重物，更能輕鬆下樓參與社區活動。

都市更新處處長康佑寧補充，為減輕市民負擔，加速老屋改善腳步，市府因應實務課題，於民國114年9月發布實施「新北市政府辦理老舊建築物環境機能整建維護補助要點」，大幅優化法令。

包括降低申請同意比率至50%或區權會決議、簡化行政程序。只要社區符合條件，皆可向市府提出申請，最高可獲補助340萬元，市府將持續努力，讓老屋改善更便利，提升新北市的居住品質與城市風貌。

