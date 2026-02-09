醫療AI業者累積量能 進軍國際市場
衛福部「健康台灣深耕計畫」啟動後，國內醫療AI產業逐步感受到政策效益，國內醫療AI相關供應鏈業者表示，產業界在引入五年500億元的活水後，下一步重點應是思考如何深化市場布局、打國際盃。
據悉，國內醫療AI相關業者為了強攻「五年500億元」的預算，部分企業已經及早布局與醫院合作，業內人士透露，政府這次近500億元的預算，可望協助國內醫療AI供應鏈業者從萌芽到茁壯，而業者也應該把握契機，才能累積足夠的量能進軍國際市場。
據悉，多數業者則積極爭取下一階段補助，盼藉由政策資源挹注，深化研發能量並拓展海外市場。包括長佳智能、宏碁智醫，均認為該計畫為產業帶來重要發展契機。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。