醫療AI業者累積量能 進軍國際市場

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

衛福部「健康台灣深耕計畫」啟動後，國內醫療AI產業逐步感受到政策效益，國內醫療AI相關供應鏈業者表示，產業界在引入五年500億元的活水後，下一步重點應是思考如何深化市場布局、打國際盃。

據悉，國內醫療AI相關業者為了強攻「五年500億元」的預算，部分企業已經及早布局與醫院合作，業內人士透露，政府這次近500億元的預算，可望協助國內醫療AI供應鏈業者從萌芽到茁壯，而業者也應該把握契機，才能累積足夠的量能進軍國際市場。

據悉，多數業者則積極爭取下一階段補助，盼藉由政策資源挹注，深化研發能量並拓展海外市場。包括長佳智能、宏碁智醫，均認為該計畫為產業帶來重要發展契機。

