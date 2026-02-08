台北最大民辦都更案！內湖42年海砂屋國宅大翻身 房價上看3倍跳

大都更時代來臨，北市迎最大民辦都更案。勤美（1532）集團旗下璞真建設拿下內湖區指標性「貿七國宅」都更案，基地面積約4,400坪、逾300戶地主參與，總銷金額達400億元以上。璞真建設表示，該案未來規劃興建2棟地上地上34層、地下4層，1棟地上28層、地下4層住宅大樓，總戶數達735戶。

以價格來看，專家估，目前內湖最高價住宅同為璞真建設的「碧湖畔」，未來該案完工後，單價可坐穩130萬元，預估可達150～160萬元，甚至頂樓戶可望衝破162.6萬元的內湖天際線。

進一步觀察實價登錄，「貿七國宅」屋齡42年，平均成交均價每坪47.56萬元，換言之，未來都更改建後，單價可翻3倍以上。

台北市內湖區「貿七國宅」位在內湖路二段179巷，鄰近碧湖公園旁，地主戶共348戶，過去住戶在選商過程中，就有12家建商參與其中，最終由璞真建設脫穎而出。

璞真建設表示，全案走權利變換模式，所有分配比例與成本均以具公信力的市府核定為準，讓住戶不會認為都更後有坪數上分配不公的問題，另外，由於該案檢測為海砂屋，因此原地主戶均可分回一坪換一坪以上。

目前「貿七國宅」正在走都更流程中，有趣的是，儘管尚未拆遷改建，但據樂屋網，已經有屋主率先掛售住宅，開價每坪154萬元，總價4888萬元。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，由於該案大型基地改建，且為品牌建商插旗，如最終成形為大型品牌造鎮案，雖地處台北市蛋白區，但有望能複製先前豪宅建商於文山一案，應能為區域房市注入強心針，並預期未來推案，有望創造內湖水岸豪宅的天花板價格，讓區域後市相當看好，加上指標大案往往具備雨露均霑的外溢效應，也因此眷村老宅在未改建前，即傳出每坪開價150萬求售的驚人銷案。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰指出，該處具備景觀優勢，環境為清幽純住風格，又為品牌建商，以內湖區目前高價宅的行情來評估，推測未來可在150、160萬元的水位，先前也有資產族群看準碧湖區域、美國在台協會、五期重劃區一帶的內湖區高價宅，相比市中心的比價效益，進而出手購置，也會是該改建案相對正向的期待。