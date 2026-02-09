7-ELEVEN愛心便當認捐回響熱

愛心便當街頭送暖，7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款平台已連續三年發起「愛心便當認捐」活動，今年更首度攜手「人生百味文化建構協會」，由統一超商（2912）員工及眷屬組成志工隊在台北車站發送愛心餐食，讓街頭無家者共享社會溫暖。

7-ELEVEN 統計，2025年9月啟動截至年末共募得7,000組愛心便當、相當於1.4萬個特製熱便當，今年首次加入「街頭尾牙」，自組志工團替300位無家者年終加菜，將社會溫情傳遞給街頭無家者，共度暖心年節。

7-ELEVEN「愛心便當認捐」透過ibon愛心物資認捐，邀請社會善心民眾與統一超商供應商共同響應，共募集7,000組愛心便當（內含特製熱便當、原味本舖八寶粥、統一晨光吐司各兩入），除長期合作台北市、新北市社會局、人安基金會外，今年再加入桃園市、台中市、台南市與屏東縣社會局處，於農曆年前預計可服務約2,700位街友與寒士們一日三餐所需。

除與六縣市社會局處、人安基金會合作外，7-ELEVEN希望街頭無家者於歲末寒冬之際能感受實際社會溫暖，首次由員工眷屬組成志工團，偕同關鍵供應商統一超食代共同加入「人生百味文化建構協會」於台北車站前的街頭尾牙活動，由志工團發送御飯糰、統一晨光吐司、原味本舖八寶粥等餐食，預計將可替約300位無家者尾牙加菜。

「人生百味文化建構協會」自2015年起連續辦理「街頭尾牙」迄今，以平等與共享為核心，邀集社會大眾募集尾牙菜餚與物資，陪伴街頭朋友共享年味。7-ELEVEN「愛心便當認捐」活動首次加入街頭尾牙活動，延伸「好鄰居送餐隊」協助社福團體送餐精神，透過與「人生百味文化建構協會」合作共同倡議關注無家者議題，不只滿足街頭無家者餐食體驗，也具體落實聯合國永續發展目標SDG1終結貧窮、SDG3健康與福祉。

7-ELEVEN自2014年成立「好鄰居送餐隊」以來，長年協助購物不便的鄉鎮地區補足公益團體送餐人力缺口，累計迄今已提供送取餐服務超過42萬餐次。

7-ELEVEN近年更致力於善用數位工具強化公益賦能，2025年透過OPENPOINT「行動隨時取」導入公益團體專屬賣場與icash2.0兌領機制，讓受助者可自行就近至門市領取鮮食便當、烘焙麵包、營養飲品等多元餐食，去年行動待用餐服務已超過6.2萬餐次，持續優化送餐模式，架構全台最具規模的公益友善餐食支持系統。