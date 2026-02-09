快訊

宜蘭民宅火警釀兩死！租客逃生不及 全身多處燒成焦黑送醫不治

智慧經營／南山人壽總經理范文偉 打造有溫度的保險

經濟日報／ 黃于庭
南山人壽總經理范文偉表示，在商品策略方面，秉持「質量並重」核心，協助保戶應對長壽風險。南山人壽／提供
南山人壽總經理范文偉表示，在商品策略方面，秉持「質量並重」核心，協助保戶應對長壽風險。南山人壽／提供

擁有理工和商管背景的南山人壽總經理范文偉在南山服務30多年，歷經金融市場多次大風大浪，他見過無數家庭面臨難關時因一份保險獲得重生，讓他深信，保險比表面上的精算更有溫度。今年接軌新制，南山很早就開始布局，強化經營韌性並優化資產配置，透過商品布局策略與數位轉型應變。

守護保戶 關懷弱勢

大學時期主修機械系，范文偉後來進入國立台灣大學商學研究所就讀，30多年前的人才競爭激烈，擁有兩種專業的人才有很多產業可選擇，范文偉選擇踏入保險業，只因當時面試主管的一句話：「台大畢業生在各行各業應該都能成功，但你有沒有想過，你成功之後能幫助到多少人？」這句話影響他一生的職涯發展。

范文偉因此開始思考「個人的成功」與「社會的共好」能否並行？最終決定加入壽險業，一晃眼30多年，從基層員工做起，歷經分公司主管、地區業務主管，至今擔任總經理。

隨著台灣社會步入高齡化，保險的剛性需求愈加明顯，范文偉表示，民眾對退休、長照和健康管理需求增加，但南山要做的不只是保險，而是「公益服務業」，不僅守護保戶，更要把服務量能擴及弱勢族群，如南山與全台含離島等11縣市合作推動微型保險，也透過南山人壽慈善基金會與全台逾210家醫院合作，幫助急難需求的弱勢病患申請獲得即時醫療費用。

范文偉過去30年經歷不少金融與經濟環境變動，包含2008年全球金融海嘯、2019年新冠肺炎，以及近年地緣政治風險、去年川普關稅政策等帶來的市場波動。他認為，保險公司最重視長期經營、風險管理及實現對保戶的承諾。

堅持利他 不改初心

范文偉說，經營公司如馬拉松長跑，須因應局勢與外在環境調整配速，即使遇到上坡、逆風或撞牆期，仍堅持一貫「穩健、長期經營」的原則，抱持利他的初心，履行對保戶的承諾，更在許多重大災難時刻，扮演好社會安全網的一環，善盡社會責任。

今年台灣保險業正式接軌IFRS 17與ICS，是邁向國際化的關鍵轉捩點，也是保險業的巨大挑戰。

范文偉說，南山很早就開始布局，在商品策略方面，秉持「質量並重」的策略核心，以保障型商品為主軸，聚焦傳統型期繳和A&H（意外險與健康險）商品銷售，輔以投資型商品貢獻穩定的手續費收入，以「百歲人生」為核心，協助保戶應對長壽風險，提供失智長照、疾病保障和財務安全三大保險解方，同時有效厚實CSM（合約服務邊際），未來也將透過調整新契約商品結構，達成每年新契約CSM逾550億元的目標。

其次，范文偉說，接軌也涉及精算、財務和資訊系統等多面向整合，因此數位轉型是關鍵一環，南山人壽自2023年起以「數位賦能」策略，系統性全面推動數位轉型，導入企業架構方法，重塑數位治理，不僅能提升團隊的工作效率，更能透過科學方式強化風控能力，強化企業管理效能。

范文偉說，南山人壽在台深耕超過一甲子，相信保險不只是承擔風險的最後一道防線，也是守護未來的起點，沒有健康就沒有永續，因此南山早在2020年便領先業界創立「健康守護圈」，從創新商品與服務出發，推動保險價值轉型，讓保險從事後理賠走向事前健康促進。

微型保險 商品 健康管理
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

HBL／謝旻耕36分白搭 能仁賞南山首敗並收下2連勝

HBL／光復失誤致命 南山「準絕殺」神奇逆轉

HBL／曾被南山、能仁打槍 松山隊長兩度「大三元」證明身手

長照喘息服務核心不變 衛福部：聘僱外籍看護也能使用

相關新聞

醫療AI業者累積量能 進軍國際市場

衛福部「健康台灣深耕計畫」啟動後，國內醫療AI產業逐步感受到政策效益，國內醫療AI相關供應鏈業者表示，產業界在引入五年5...

7-ELEVEN愛心便當認捐回響熱

愛心便當街頭送暖，7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款平台已連續三年發起「愛心便當認捐」活動，今年更首度攜手「人生百味...

小摩：助力生技業攻海外

2026年全球生技產業呈現樂觀榮景，摩根大通與加州大學柏克萊分校將於2月10至11日聯合舉辦2026台北生技醫療論壇。摩...

智慧經營／南山人壽總經理范文偉 打造有溫度的保險

擁有理工和商管背景的南山人壽總經理范文偉在南山服務30多年，歷經金融市場多次大風大浪，他見過無數家庭面臨難關時因一份保險...

經濟選書／訓斥下屬 三招不傷感情

暴力言詞或尖酸刻薄的態度，大多出現在訓斥下屬的場景。訓斥是一種容易伴隨強烈否定的溝通方式。關於這一點，既然關係需求是一種...

點子農場／大師的 AI 分身 傳承永續智慧

新年初舊歲末，我依往例向幾位國寶級的老師們請安，也邀請他們支持我和朋友合作的「大師AI分身」計畫。讓這些老師以一生經營的...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。