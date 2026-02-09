智慧經營／南山人壽總經理范文偉 打造有溫度的保險

擁有理工和商管背景的南山人壽總經理范文偉在南山服務30多年，歷經金融市場多次大風大浪，他見過無數家庭面臨難關時因一份保險獲得重生，讓他深信，保險比表面上的精算更有溫度。今年接軌新制，南山很早就開始布局，強化經營韌性並優化資產配置，透過商品布局策略與數位轉型應變。

守護保戶 關懷弱勢

大學時期主修機械系，范文偉後來進入國立台灣大學商學研究所就讀，30多年前的人才競爭激烈，擁有兩種專業的人才有很多產業可選擇，范文偉選擇踏入保險業，只因當時面試主管的一句話：「台大畢業生在各行各業應該都能成功，但你有沒有想過，你成功之後能幫助到多少人？」這句話影響他一生的職涯發展。

范文偉因此開始思考「個人的成功」與「社會的共好」能否並行？最終決定加入壽險業，一晃眼30多年，從基層員工做起，歷經分公司主管、地區業務主管，至今擔任總經理。

隨著台灣社會步入高齡化，保險的剛性需求愈加明顯，范文偉表示，民眾對退休、長照和健康管理需求增加，但南山要做的不只是保險，而是「公益服務業」，不僅守護保戶，更要把服務量能擴及弱勢族群，如南山與全台含離島等11縣市合作推動微型保險，也透過南山人壽慈善基金會與全台逾210家醫院合作，幫助急難需求的弱勢病患申請獲得即時醫療費用。

范文偉過去30年經歷不少金融與經濟環境變動，包含2008年全球金融海嘯、2019年新冠肺炎，以及近年地緣政治風險、去年川普關稅政策等帶來的市場波動。他認為，保險公司最重視長期經營、風險管理及實現對保戶的承諾。

堅持利他 不改初心

范文偉說，經營公司如馬拉松長跑，須因應局勢與外在環境調整配速，即使遇到上坡、逆風或撞牆期，仍堅持一貫「穩健、長期經營」的原則，抱持利他的初心，履行對保戶的承諾，更在許多重大災難時刻，扮演好社會安全網的一環，善盡社會責任。

今年台灣保險業正式接軌IFRS 17與ICS，是邁向國際化的關鍵轉捩點，也是保險業的巨大挑戰。

范文偉說，南山很早就開始布局，在商品策略方面，秉持「質量並重」的策略核心，以保障型商品為主軸，聚焦傳統型期繳和A&H（意外險與健康險）商品銷售，輔以投資型商品貢獻穩定的手續費收入，以「百歲人生」為核心，協助保戶應對長壽風險，提供失智長照、疾病保障和財務安全三大保險解方，同時有效厚實CSM（合約服務邊際），未來也將透過調整新契約商品結構，達成每年新契約CSM逾550億元的目標。

其次，范文偉說，接軌也涉及精算、財務和資訊系統等多面向整合，因此數位轉型是關鍵一環，南山人壽自2023年起以「數位賦能」策略，系統性全面推動數位轉型，導入企業架構方法，重塑數位治理，不僅能提升團隊的工作效率，更能透過科學方式強化風控能力，強化企業管理效能。

范文偉說，南山人壽在台深耕超過一甲子，相信保險不只是承擔風險的最後一道防線，也是守護未來的起點，沒有健康就沒有永續，因此南山早在2020年便領先業界創立「健康守護圈」，從創新商品與服務出發，推動保險價值轉型，讓保險從事後理賠走向事前健康促進。