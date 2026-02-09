快訊

數位行銷／中小企導入 AI 五點關鍵

經濟日報／ 鄭緯筌（《不會寫程式也能創立個人品牌和變現》作者）

AI浪潮席捲全球的時代，許多中小企業正面臨一個尷尬的困境：一方面，媒體與學者、專家不斷鼓吹AI是未來競爭力的關鍵；另一方面，盲目地為了AI而AI，往往帶來焦慮與資源浪費。

根據KPMG的《台灣產業AI應用趨勢與展望報告》，超過半數企業已開始規劃或導入AI，但只有12%真正應用到整體營運中。更令人擔憂的是，45%的企業視人才短缺為最大挑戰，42%則抱怨導入成本過高。這不僅反映出中小企業在AI轉型的痛點，也凸顯了許多企業主擔心落後，卻不知從何入手，結果往往投資了華而不實的工具，無法產生實際價值。

事實上，AI不是萬靈丹，它應該是解決具體問題的工具。中小企業在AI導入上面臨的挑戰，包括數據整合困難、風險評估不明或組織文化保守等。對於中小企業而言，善用AI科技落實數位轉型，可說是提升競爭力的重要關鍵。

以同樣以中小企業為經濟主體的荷蘭為例，作為歐洲創新強國，荷蘭在AI採用率上領先歐盟平均水準。根據顧問公司Consultancy.nl的調查，荷蘭已成為歐洲AI的領跑者。

荷蘭政府提出生成式人工智慧願景，強調跨部門協作與包容性生態系建設。該國從2019年就開始推動AI發展，透過AI聯盟串聯企業、學界與政府，提供中小企業免費的AI知識分享平台與創新基金。該國的中小企業常從「小步快走」策略入手，如使用SaaS型AI工具優化供應鏈或客戶服務，而非從頭建置複雜模型。這不僅能夠降低了門檻，也讓中小企業能快速看到成效。

荷蘭中小企業在AI自動化的發展也領先歐洲，特別在勞動力緊缺的背景下，使用AI緩解人力壓力；政府還提供稅務優惠與補助，鼓勵中小企業投資研發，這是我們可以學習的地方。

荷蘭的經驗顯示，AI導入須注重差異化，也就是根據企業規模與產業調整策略。對於我國製造業中小企業來說，這意味著利用AI提升效率，而非追求高大上的生成式AI應用。

荷蘭也重視技能培育，透過公私合作提供AI培訓，確保員工不被取代，而是與AI協作。這樣的做法，可望解決台灣企業常見的員工抗拒問題。

瑞士是另一個例子，該國以精密製造與金融業聞名，中小企業的比例也相當高。不同於荷蘭的市場區隔與側重方向，瑞士在AI領域的發展與治理方面，特別重視技術創新與倫理規範的平衡。2025年起，積極推進AI的法規制定與應用落地，希冀打造一個兼顧人性與科技創新的人機願景。

在AI導入上，瑞士注重數據保護與倫理，這與台灣企業所面臨的隱私法規挑戰相似。該國結合法治保障與科技創新，提倡「以人為本」的概念，值得我國借鏡。

借鏡上述國家，我國中小企業SMEs應避免為了AI而AI的陷阱，轉向務實策略。五項關鍵建議提供參考：

一、從痛點出發，制定差異化策略。二、小規模試驗，逐步擴展。三、強化跨部門協作與人才培育。四、注重風險管理與倫理。五、善用政府與在地資源。

AI不是焦慮的來源，而是解決問題的夥伴。我國中小企業若能借鏡荷蘭的創新生態、瑞士的倫理平衡與新加坡的政府支持，從小步開始，定能避開浪費，邁向智慧轉型。但也請謹記，追逐潮流未必能邁向成功，真正的關鍵在於審慎評估與務實應用。

