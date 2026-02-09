經濟選書／訓斥下屬 三招不傷感情
暴力言詞或尖酸刻薄的態度，大多出現在訓斥下屬的場景。訓斥是一種容易伴隨強烈否定的溝通方式。關於這一點，既然關係需求是一種「渴望被肯定」的需求，反之，也可以說是一種「不想被否定」的需求。所以，當一個人被否定時，關係需求就無法得到滿足，強烈的否定更可能直接導致離職。
那麼，我們是否就不應該訓斥下屬了呢？答案絕非如此。
如果下屬違反規定，未盡責做該做的工作，明明主管該訓斥卻又不訓斥，下屬將學會「這個主管不會罵人」，往後繼續犯下相同的錯誤。這也可能導致周圍的人誤以為「那樣做都不會挨罵，那我做了應該也沒關係」，有樣學樣，做出類似的行為。這樣一來，組織的管理終將瓦解。
因此，在必要時訓斥下屬，是主管重要的工作。
然而，如果用錯誤的方式訓斥，可能會對下屬帶來過大的壓力，導致關係疏遠，甚至離職。為了避免這種情況，在訓斥下屬之前，必須先擬定周密的策略。
因此，接下來我將介紹三種訓斥下屬的策略。分別是「不傷害對方的自尊心」、「專注在訓斥的目的」及「在訓斥時，必須對自我保持高度的後設認知」這三點。
一、不傷害對方的自尊心
第一個訓斥策略就是「不傷害對方的自尊心」。人都有保護自尊的本能，所以當自尊心受傷時就會封閉內心，並與對方保持距離。
因此，如果訓斥時傷害到下屬的自尊心，可能會危害彼此的關係，甚至導致下屬離職。
那麼，該如何訓斥，才不會傷及對方的自尊心呢？
˙首先肯定對方
當下屬被主管責罵時，如果覺得「主管對自己的評價很差」或是「主管認為自己很沒用」，自尊心就會受傷。所以在訓斥時，用「因為我很看重你，才會希望你能改進這個部分」的方式來表達，可以減少傷害對方自尊心的機率。
˙提出能說服當事人的憑據
然而，無憑無據地對下屬說「你很有潛力」、「你是公司的重要成員」等冠冕堂皇的話，對方也不可能真的相信，反而可能心生質疑。為了避免這種情況發生，必須提出能說服當事人的具體憑據。
為了切中要點，主管平時就必須掌握下屬的優點。
二、專注在訓斥的目的
「訓斥」是一種為了改善對方行為以追求對方或團體利益的溝通方式，其目的在於「改變行為」。另一方面，「怒罵」是將內心湧起的憤怒發洩在對方身上的溝通方式，其目的在於「攻擊」。訓斥下屬的目的不是「攻擊」，而是為了「改變其行為」。
三、在訓斥時，必須對自我保持高度的後設認知
「啊，我現在有點生氣。」「回歸到目的上，溝通是為了改變他的行為，不是攻擊。」「我說話變得有點強硬，得小心點。」
如上這樣，一邊覺察自己的情緒變化，一邊控制逐漸高漲的怒氣，在快要「發怒」時，將情緒導回「訓斥指正」的方向。
（摘自《大缺工時代的預防離職教科書》，聯經出版）
