點子農場／大師的 AI 分身 傳承永續智慧

新年初舊歲末，我依往例向幾位國寶級的老師們請安，也邀請他們支持我和朋友合作的「大師AI分身」計畫。讓這些老師以一生經營的學術智慧，在數位世界被妥善的保存、分享及發展。

不管在學術或產業界，這幾位老師都被尊為大師，即使已經是退休年紀，國內外的講學邀約依然不斷。聽到我說明「大師AI分身」的計畫，老師們都馬上同意支持。我想，除了是對於這個構想的創意和公益性的肯定，也是基於老師對學生的支持與愛護。這幾位老師都曾經告訴我，老師不只要傳道授業解惑，更要關心和支持學生。

「大師AI分身」的核心構想，是透過人工智慧與數位孿生（Digital Twin）技術，協助大師們建立個人專屬的AI分身，讓他們的思想、學術成果與人生智慧，得以在數位世界持續被查詢、引用，甚至互動學習。

從應用面來說，「大師AI分身」不僅可以成為教育現場的虛擬導師，也可以在公共平台上與未來的世世代代對話。延續大師們的影響力，並降低世代知識斷層的風險，也交流共創產生更多新知。對於大師們來說，這也是一種「智慧永續」的實踐方式，讓思想透過科技持續年輕。

過去，老師和學生的關係往往有「延續」、「規模」和「連結」這三個侷限。離開課堂之後，教與學往往無法延續，老師不可能24小時工作。一位老師能教育的學生人數有限，但一位大師可能在全球有上萬人想求教。老師如果想吸收學生的好想法也缺乏管道。「大師AI分身」就是根據以上的痛點來設計。

「大師AI分身」從三個層面設計：「內容」、「技術」、「法律」。

內容面，與大師本人深度合作，蒐集整理其著作、演講、教案、訪談與對談紀錄，經過資料清洗之後整理成為結構化知識，再由大師親自審閱，確保所有語料的真實性與原意。

技術面，採用多模態生成式AI模型，包括語音、文字與表情等多層結合，並加上防幻覺機制，所有回應皆需通過資料交叉驗證與知識庫引用，避免錯誤與「AI幻覺」。必要時，我們也會採用「護欄式生成（guardrail generation）」技術，讓AI分身精準安全的運作。

法律面，以最高標準處理智慧財產與人格授權。所有文字與肖像聲音授權皆經由大師本人的簽署，並採可撤回條款，尊重其人格權與遺產管理。分身僅限公益與教育用途，除非經大師授權，不做商業推廣。

放眼國際，已有不少類似嘗試。例如Meta的Codec Avatars計畫，透過臉部表情與語音合成，讓虛擬分身以極擬真方式與人互動。又如Replika與Soul Machines將名人智慧數位保存，或如美國高爾夫傳奇球星Jack Nicklaus的AI分身，可以與球迷互動分享經驗。中國也已有AI替代老教授上課的應用，在元宇宙中擔任虛擬講師。

歲月有時，智慧無窮，回想過往人生中所請益的大師，他們的思想都是人類文明的瑰寶，可惜都陸續離世。如果能以AI科技把智慧留傳分享，也可以連結更多後世的智慧，讓知識的火種延續，人類文明的土壤也將更厚實豐沃。