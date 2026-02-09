小摩：助力生技業攻海外

2026年全球生技產業呈現樂觀榮景，摩根大通與加州大學柏克萊分校將於2月10至11日聯合舉辦2026台北生技醫療論壇。摩根大通亞太區副主席暨台灣區總裁錢國維表示，摩根大通在台灣深耕50多年，致力協助企業發展及拓展國際業務，透過全球資本市場平台與投資人網絡，在適當時點引入資金與策略夥伴，以支援台灣企業創造長期價值。

錢國維表示，台灣生技醫療企業面臨法規與文化差異、產品上市時程的不確定因素，及如何在全球市場有效配置資源等多重挑戰。然而，機會與挑戰並存，台灣持續在全球醫療產業占有重要位置。最成功的生技企業不只是複製現有模式，而是聚焦於最具優勢的研發和項目，並善於透過策略聯盟、授權或共同開發，促進增長與資本效益。

隨著AI與精準醫療等前沿技術推動產業升級，生技醫療企業在研發效率、臨床設計與產品差異化方面具備進一步提升空間。