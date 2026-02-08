桃園航空城安置宅驗屋合格率95%、交屋率近8成5

桃園航空城安置住宅交屋階段邁入尾聲，桃園市住宅發展及都市更新處今表示，安置住宅總配售1411戶，已有1344戶完成驗屋程序，整體合格率高達95%，僅剩60餘戶複驗中，將持續督促廠商加速改正，其中1197戶已交屋，交屋率逼近8成5。

航空城安置住宅分布於4大基地，包括附近地區（蛋白區）A11基地鄰近捷運坑口站、A18基地位於高鐵桃園站特定區、G17基地位於捷運綠線G17站周邊，以及機場園區（蛋黃區）機場園區基地。

住宅處長陳智仁表示，為協助航空城安置住宅住戶順利安居，市府積極推進各項交屋與配套工作，在交屋進度上，自去年10月啟動交屋作業以來，截至目前已完成交屋1197戶，交屋率接近8成5，市府除輔導住戶辦理相關手續，同時協助各街廓社區成立社區管理委員會，目前10處已有8處順利組織管委會，僅剩下2處街廓社區還在籌組，市府也主動輔導，確保居民入住後的公共設施維護及管委會運作能銜接順暢。

除安置住宅外，在安置街廓民眾自建住宅部分，建築管理處也持續推動行政程序優化，加速建築執照核發與樓板勘驗效率，建管處統計，已核發建築執照1433張，申報開工件數達1369件，其中已完成2樓樓板勘驗者有872件，顯示居民自建進度穩定推進中。

陳智仁表示，隨航空城內安置街廓與道路系統陸續完工，安置住宅區域內的街廓都已完整，包括自行車道網絡及大型街角公共開放空間，市府都會透過跨單位分工合作，全力作居民最強大的後盾。