101股權標售案 10日開標 市場關注未來治理結構與股權版圖

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導
台北101股權再現重大異動。聯合報系資料照
台北101股權再現重大異動。聯合報系資料照

台北101股權再現重大異動。由中央存保接管的中聯信託預計2月10日標售所持15.1%普通股，將以底價86億元公開標售，市場高度關注新買家恐牽動未來台北101股權版圖，同時，釋出的股權將再度由公股承接，抑或出現新的民間力量，亦為後續焦點。

此次標售結果2月10日揭曉，牽動台北101未來治理結構與股權版圖，是今年開春國內資本市場最受矚目的指標性交易之一。

本次標售股權為中聯信託持有的台北101普通股，由中央存保依法接管並辦理標售作業。台北101說明，這次股權釋出屬股東持股調整，並不影響公司日常營運。

從股權結構來看，台北101目前仍以泛公股體系為主要股東，合計持股約七成，包括中華電信（2412）、兆豐金（2886）、第一金（2892）、華南金（2880）、合庫銀行、彰銀（2801）、台企銀（2834）及臺灣證券交易所等；另有伊藤忠、新光人壽等民營與外資股東。

2025年伊藤忠調整持股後，公股色彩更為鮮明，此次中聯信託釋股將再度牽動公私部門持股消長。

此次標售將分為 A、B兩標進行。A標為統包，投資者須一次購買全部15.1%股權；B 標為分包，投資者可選擇購買部分股權，最小投標門檻為1%。A標與B標將同步開標並以價高者得標；惟若B標投標股數未達標售股份總數的一半，則以A標為優先決標。

台北101 股東 資本市場
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

101股權標售市場沒炒熱 潛在買家可能「領標不投標」

獨／證交所出手投標台北101股權撐場 三大原因使潛在買家卻步

那天，他們自101工地墜落：享譽國際的台北101大樓，被遺忘的工殤「伙伴碑」故事

太像了！霍諾德撞臉「得意的一天」商標人物 小編留言神回

相關新聞

大同「三位一體」轉型科技集團 董座張榮華宣布將成立全球營運總部

大同董事長張榮華昨（7）日為2026年轉型新藍圖定調，宣布將於農曆年後成立全球營運總部與創新研究院，啟動國際化布局與自主...

美台敲定關稅協議 成衣、內需、自行車帶勁

隨美台敲定最新關稅協議，不少傳統產業傳出訂單回流佳音。投顧法人調查，成衣製鞋、汽車零組件、內需、自行車等族群，產品銷美競...

大同董事長張榮華 要讓航空母艦動起來

大同昨（7）日於台北南港展覽館舉辦尾牙，以「馬躍大同」為年度主題，席開335桌，來自全台事業群約3,700名員工齊聚一堂...

石化廠突圍進擊高階市場 台塑集團布局電子材料、半導體應用

石化產品近日報價升溫，市場期待迎來利差修復空間，但中國大陸產能過剩、產品低價搶市仍是中長期結構性問題，業內認為，轉型已是...

101股權標售案 10日開標 市場關注未來治理結構與股權版圖

台北101股權再現重大異動。由中央存保接管的中聯信託預計2月10日標售所持15.1%普通股，將以底價86億元公開標售，市...

「今晚KPI是紅包發好發滿」大同尾牙登場 董座：年後成立全球總部

大同（2371）7日於南港展覽館舉辦史上首次集團大型集中式尾牙，董事長張榮華表示，將在農曆年後正式成立「全球營運總部」與...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。