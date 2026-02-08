101股權標售案 10日開標 市場關注未來治理結構與股權版圖

台北101股權再現重大異動。由中央存保接管的中聯信託預計2月10日標售所持15.1%普通股，將以底價86億元公開標售，市場高度關注新買家恐牽動未來台北101股權版圖，同時，釋出的股權將再度由公股承接，抑或出現新的民間力量，亦為後續焦點。

此次標售結果2月10日揭曉，牽動台北101未來治理結構與股權版圖，是今年開春國內資本市場最受矚目的指標性交易之一。

本次標售股權為中聯信託持有的台北101普通股，由中央存保依法接管並辦理標售作業。台北101說明，這次股權釋出屬股東持股調整，並不影響公司日常營運。

從股權結構來看，台北101目前仍以泛公股體系為主要股東，合計持股約七成，包括中華電信（2412）、兆豐金（2886）、第一金（2892）、華南金（2880）、合庫銀行、彰銀（2801）、台企銀（2834）及臺灣證券交易所等；另有伊藤忠、新光人壽等民營與外資股東。

2025年伊藤忠調整持股後，公股色彩更為鮮明，此次中聯信託釋股將再度牽動公私部門持股消長。

此次標售將分為 A、B兩標進行。A標為統包，投資者須一次購買全部15.1%股權；B 標為分包，投資者可選擇購買部分股權，最小投標門檻為1%。A標與B標將同步開標並以價高者得標；惟若B標投標股數未達標售股份總數的一半，則以A標為優先決標。