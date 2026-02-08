石化廠突圍進擊高階市場 台塑集團布局電子材料、半導體應用

經濟日報／ 記者任君翔／台北報導
台塑集團表示，持續朝高階應用推進，布局電子材料、半導體應用。圖／聯合報系資料照
石化產品近日報價升溫，市場期待迎來利差修復空間，但中國大陸產能過剩、產品低價搶市仍是中長期結構性問題，業內認為，轉型已是難以逆轉趨勢，能否推進高值化、差異化產品布局，成為業者能否成功轉骨關鍵。

台塑集團表示，持續朝高階應用推進，布局電子材料、半導體應用。台塑（1301）在今年展望中提及，將提高高值化與差別化產品銷售比重，並聚焦電子與半導體、低碳綠能及醫療生技等高階應用。南亞則已進軍科技領域，生產中高階電子材料。

台聚集團旗下台聚、亞聚、華夏、台達化等，也紛紛推進高值化、差異化產品布局。亞聚表示，大陸低價、通用型產品競爭壓力大，致力聚焦技術門檻較高的塗覆級LDPE、EVA，目前相關產品大陸仍多倚賴進口，亞聚及韓廠是主要供應商。EVA（乙烯-醋酸乙烯酯共聚物）部分，亞聚持續耕耘Lami-EVA產品，銷量有望再創新高；大陸塗覆級LDPE（低密度聚乙烯）新增產能較少、價格更有空間，將重新耕耘大陸液包塗覆與超纖應用市場。

台聚表示，高值化部分，聚焦對生產能力較高、需二次加工的高EVA產品，並將建置更多產線。差異化部分，推出消費前回收環保產品，助力品牌客戶環保減碳。此外，也投入環狀嵌段共聚物（CBC）產品，並將相關產品及技術應用於消費性產品。

遠東集團旗下東聯，為國內環氧乙烷（EO）及乙二醇（EG）大廠，近年持續朝「少量多樣」特用化學品市場邁進，旗下氣體、溶劑及環氧乙烷衍生物（EOD）去年均有成長，今年展望正向。

東聯近日表示，旗下電子級、半導體應用化學品銷量持續攀升，半導體應用的電子級DB（二乙二醇丁醚）銷量持續放大；應用於半導體的電子級乙醇胺（EA），客戶提貨量顯著增加。至於氣體，也正推動將旗下電子級二氧化碳直接銷往大客戶。

此外，東聯也致力提高提高環氧乙烷衍生物（EOD）比重。旗下揚州廠調整完成，EO特化產品比重有望大幅提高。

半導體 台聚 東聯
石化廠突圍進擊高階市場 台塑集團布局電子材料、半導體應用

