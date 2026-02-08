大同董事長張榮華 要讓航空母艦動起來

大同（2371）昨（7）日於台北南港展覽館舉辦尾牙，以「馬躍大同」為年度主題，席開335桌，來自全台事業群約3,700名員工齊聚一堂，展現張榮華接手後整合集團向心力的決心。

談及接手大同心路歷程，張榮華坦言在入主前，曾有許多朋友勸阻他不要跳火坑，甚至認為大同內部結構複雜難以推動改革。但他認為若能帶領大同再創榮耀，這將是他一生最有意義的挑戰，於是毅然決定投入。

他感性表示，這半年來看見大同同仁具備非常優秀且專業底蘊，每一步計畫的啟動都不容易，也正是這群願意並肩作戰、解決老問題的夥伴，讓他更確定自己做對了選擇。

張榮華形容大同就像一艘巨大的航空母艦，現場每一位員工才是這艘母艦最強的引擎，唯有全體同仁動起來，大同才能展現驚人爆發力。

現場氛圍在張榮華逐一點名電力、系統整合與算力事業群時達到熱點，他強調雖然自己做事情要求高、速度快，可能會帶給同仁不小壓力，但壓力正是成長的開始，鼓勵員工將壓力轉化為衝刺的動力。

張榮華指出，大同承載了世代台灣人的集體記憶，這份品牌韌性將支撐集團在2026年展現全新氣象。