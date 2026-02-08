大同董事長張榮華 要讓航空母艦動起來

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北報導

大同（2371）昨（7）日於台北南港展覽館舉辦尾牙，以「馬躍大同」為年度主題，席開335桌，來自全台事業群約3,700名員工齊聚一堂，展現張榮華接手後整合集團向心力的決心。

談及接手大同心路歷程，張榮華坦言在入主前，曾有許多朋友勸阻他不要跳火坑，甚至認為大同內部結構複雜難以推動改革。但他認為若能帶領大同再創榮耀，這將是他一生最有意義的挑戰，於是毅然決定投入。

他感性表示，這半年來看見大同同仁具備非常優秀且專業底蘊，每一步計畫的啟動都不容易，也正是這群願意並肩作戰、解決老問題的夥伴，讓他更確定自己做對了選擇。

張榮華形容大同就像一艘巨大的航空母艦，現場每一位員工才是這艘母艦最強的引擎，唯有全體同仁動起來，大同才能展現驚人爆發力。

現場氛圍在張榮華逐一點名電力、系統整合與算力事業群時達到熱點，他強調雖然自己做事情要求高、速度快，可能會帶給同仁不小壓力，但壓力正是成長的開始，鼓勵員工將壓力轉化為衝刺的動力。

張榮華指出，大同承載了世代台灣人的集體記憶，這份品牌韌性將支撐集團在2026年展現全新氣象。

大同 張榮華 壓力
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

「今晚KPI是紅包發好發滿」大同尾牙登場 董座：年後成立全球總部

尾牙中途抽獎系統當機！朱琦郁上台靠這一招拯救冷場

三立尾牙狂撒紅包雨！主播「變身女團嗨跳K-POP組曲」全場嗨翻

「西門町地王」疑捲內線交易！前副董事長吳振隆遭搜索約談 大同說話了

相關新聞

大同「三位一體」轉型科技集團 董座張榮華宣布將成立全球營運總部

大同董事長張榮華昨（7）日為2026年轉型新藍圖定調，宣布將於農曆年後成立全球營運總部與創新研究院，啟動國際化布局與自主...

觀光產業再起1／今年來台旅客 拚900萬人次 重量更要重質

台灣要力拚2030觀光產業達兆元產值，2026年以來台觀光達900萬人次為目標，交通部主要透過觀光旗艦計畫，以及成立觀光...

觀光產業再起2／國旅熱 旅館住房人數上升

觀光署統計，2025年前三季國內旅遊動能增溫，全台旅館業住客人次達5,404.6萬人次，其中本國籍旅客達3,972.4萬...

觀光產業再起3／郵輪旅遊商機 邁入爆發期

疫後觀光大爆發，反映在郵輪觀光上，根據交通部統計，2025年國際郵輪實際到港數估567艘次、旅客114.44萬人次，可望...

美台敲定關稅協議 成衣、內需、自行車帶勁

隨美台敲定最新關稅協議，不少傳統產業傳出訂單回流佳音。投顧法人調查，成衣製鞋、汽車零組件、內需、自行車等族群，產品銷美競...

大同董事長張榮華 要讓航空母艦動起來

大同昨（7）日於台北南港展覽館舉辦尾牙，以「馬躍大同」為年度主題，席開335桌，來自全台事業群約3,700名員工齊聚一堂...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。