大同「三位一體」轉型科技集團 董座張榮華宣布將成立全球營運總部

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北報導
大同（2371）董事長張榮華昨（7）日為2026年轉型新藍圖定調，宣布將於農曆年後成立全球營運總部與創新研究院，啟動國際化布局與自主研發創新。象徵大同由傳統電力與家電大廠，全面轉型為接軌AI新時代的科技集團。

大同昨日舉辦集團史上首度集中式大型尾牙，張榮華強調，未來大同不再是各事業群獨立運作，而是將電力與資訊、能源與科技、家電與地產等六大事業群整合成一個體系，透過資源彼此支援、統一戰略調度，建構出一體化運作架構。

法人推估，大同轉型重心在於將傳統電力優勢轉化為AI基礎建設的養分，市場正重新評估大同價值，其核心競爭力鎖定在電力、算力與土地資產的「三位一體」整合。

大同表示，公司具備深厚重電技術基礎，是AI超算中心發展不可或缺的電力供應核心，旗下子公司大世科具備亞洲領先的輝達GB200 AI算力中心建置實力。這兩項核心優勢若能配合集團擁有的龐大土地資源，具備系統性規畫AI科技園區的條件。

大同說明，AI高速運算需要穩定、韌性與安全，這正是大同累積半世紀的電力實力，未來將透過差異化優勢重新站上世界科技舞台。

針對具體事業版圖，張榮華提出的六大事業群架構，將成為環環相扣的價值鏈。在電力與資訊方面，將結合重電設備與大世科軟體定義力；能源與科技領域，著重綠能儲能與AI演算法整合；家電與地產則朝向智慧家庭與智慧園區開發。

業界分析，「電力、算力、土地」黃金三角策略是大同轉型為AI基礎設施整合商的重要轉捩點，隨年後全球營運總部運作，集團將加速走向國際並透過創新研究院落實關鍵技術應用。

大同指出，2026年是集團加速推進轉型的一年，將透過組織結構精實與研發動能，證明百年大同具備應對新科技浪潮的韌性。

張榮華表示，過去他在媒體界專注收視率與點擊率，現在則將敏銳度轉移至電力與算力，並致力規畫AI科技園區以吸引上下游產業鏈進駐。整體經營重心將聚焦高附加價值的AI科技園區開發與超算中心賦能，帶動集團長期營運成長與獲利結構優化。

大同 AI 科技
