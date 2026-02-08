美台敲定關稅協議 成衣、內需、自行車帶勁

隨美台敲定最新關稅協議，不少傳統產業傳出訂單回流佳音。投顧法人調查，成衣製鞋、汽車零組件、內需、自行車等族群，產品銷美競爭力將轉強，有助擺脫過去四、五年營運低點。

彙總台新、永豐、華南、統一等大型投顧看法，成衣製鞋產業可望自谷底開始回升，主因業庫存水位正常、加上世足賽事刺激消費預期，品牌廠下單拉貨力道增強，台廠相關代工產業鏈有望呈現溫和復甦。

汽車零組件方面，原先外銷美國產品需負擔232條款25%及基本的2.5%關稅，受惠台美此次協議使台灣爭取到「最優惠待遇」，碰撞件及車燈AM大廠產品競爭力優於或不下於日本、韓國，有利景氣回春。

內需產業方面，長線有望受惠台美經貿關係加深，商務往來增加，包含出境旅遊熱潮、來台旅客人次復甦，旅行社、飯店、食品、航空等內需成長力道將轉強。

自行車產業同樣是台美關稅談判結果有利。原本威脅自行車產業的關稅、運籌成本問題得以消除。