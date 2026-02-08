美台敲定關稅協議 成衣、內需、自行車帶勁

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

隨美台敲定最新關稅協議，不少傳統產業傳出訂單回流佳音。投顧法人調查，成衣製鞋、汽車零組件、內需、自行車等族群，產品銷美競爭力將轉強，有助擺脫過去四、五年營運低點。

彙總台新、永豐、華南、統一等大型投顧看法，成衣製鞋產業可望自谷底開始回升，主因業庫存水位正常、加上世足賽事刺激消費預期，品牌廠下單拉貨力道增強，台廠相關代工產業鏈有望呈現溫和復甦。

汽車零組件方面，原先外銷美國產品需負擔232條款25%及基本的2.5%關稅，受惠台美此次協議使台灣爭取到「最優惠待遇」，碰撞件及車燈AM大廠產品競爭力優於或不下於日本、韓國，有利景氣回春。

內需產業方面，長線有望受惠台美經貿關係加深，商務往來增加，包含出境旅遊熱潮、來台旅客人次復甦，旅行社、飯店、食品、航空等內需成長力道將轉強。

自行車產業同樣是台美關稅談判結果有利。原本威脅自行車產業的關稅、運籌成本問題得以消除。

關稅 自行車 汽車零組件
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

台美關稅月中可望簽訂？ 蔣萬安：期待中央清楚完整說明

與美國定臨時貿易協議框架 印度稱「打開30兆美元市場」

江啟臣證實台美關稅協議月中簽定 何欣純：若在野黨拒審就沒有意義

川普對與伊朗做生意國家徵25%關稅 預告美伊下周續談、無協議後果嚴重

相關新聞

大同「三位一體」轉型科技集團 董座張榮華宣布將成立全球營運總部

大同董事長張榮華昨（7）日為2026年轉型新藍圖定調，宣布將於農曆年後成立全球營運總部與創新研究院，啟動國際化布局與自主...

觀光產業再起1／今年來台旅客 拚900萬人次 重量更要重質

台灣要力拚2030觀光產業達兆元產值，2026年以來台觀光達900萬人次為目標，交通部主要透過觀光旗艦計畫，以及成立觀光...

觀光產業再起2／國旅熱 旅館住房人數上升

觀光署統計，2025年前三季國內旅遊動能增溫，全台旅館業住客人次達5,404.6萬人次，其中本國籍旅客達3,972.4萬...

觀光產業再起3／郵輪旅遊商機 邁入爆發期

疫後觀光大爆發，反映在郵輪觀光上，根據交通部統計，2025年國際郵輪實際到港數估567艘次、旅客114.44萬人次，可望...

美台敲定關稅協議 成衣、內需、自行車帶勁

隨美台敲定最新關稅協議，不少傳統產業傳出訂單回流佳音。投顧法人調查，成衣製鞋、汽車零組件、內需、自行車等族群，產品銷美競...

大同董事長張榮華 要讓航空母艦動起來

大同昨（7）日於台北南港展覽館舉辦尾牙，以「馬躍大同」為年度主題，席開335桌，來自全台事業群約3,700名員工齊聚一堂...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。