觀光產業再起3／郵輪旅遊商機 邁入爆發期

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導

疫後觀光大爆發，反映在郵輪觀光上，根據交通部統計，2025年國際郵輪實際到港數估567艘次、旅客114.44萬人次，可望超越2019年疫情前旅客最高峰105.5萬人次，成長8%，創下歷年新高。

根據交通部資料顯示，2019年是台灣郵輪市場的歷史高峰期，總計有671艘次國際郵輪靠泊，載運約105.5萬人次旅客，不過隨著新冠疫情爆發後，台灣郵輪產業一度陷入停滯，直到國際大門慢慢解封，國際郵輪來台逐漸復甦。

近年來，國際郵輪靠港數量逐漸提升，2023年來台國際郵輪共327艘次、旅客54.7萬人次，旅客人次恢復至2019年疫情前最高峰約五成；2024年國際郵輪共414艘次、旅客90.01萬人次，恢復至2019年疫情前最高峰約八成五；2025年國際郵輪實際到港數567艘次、旅客114.44萬人次，人次將超越2019年，創下歷年新高。

交通部指出，對於促進郵輪觀光發展未來規劃作法，依目前預報資料，2026年來台國際郵輪，預計共601艘次、114.03萬旅客人次，整體郵輪旅客人次與2025年相近，艘次則成長6%。

為積極吸引國際郵輪持續來台，交通部也推祭出具體獎勵措施，包括境外郵輪及來台空海旅獎助等，提供誘因，吸引郵輪靠泊。

郵輪 疫情
大同「三位一體」轉型科技集團 董座張榮華宣布將成立全球營運總部

大同董事長張榮華昨（7）日為2026年轉型新藍圖定調，宣布將於農曆年後成立全球營運總部與創新研究院，啟動國際化布局與自主...

觀光產業再起1／今年來台旅客 拚900萬人次 重量更要重質

台灣要力拚2030觀光產業達兆元產值，2026年以來台觀光達900萬人次為目標，交通部主要透過觀光旗艦計畫，以及成立觀光...

觀光產業再起2／國旅熱 旅館住房人數上升

觀光署統計，2025年前三季國內旅遊動能增溫，全台旅館業住客人次達5,404.6萬人次，其中本國籍旅客達3,972.4萬...

美台敲定關稅協議 成衣、內需、自行車帶勁

隨美台敲定最新關稅協議，不少傳統產業傳出訂單回流佳音。投顧法人調查，成衣製鞋、汽車零組件、內需、自行車等族群，產品銷美競...

大同董事長張榮華 要讓航空母艦動起來

大同昨（7）日於台北南港展覽館舉辦尾牙，以「馬躍大同」為年度主題，席開335桌，來自全台事業群約3,700名員工齊聚一堂...

