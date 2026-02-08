觀光產業再起3／郵輪旅遊商機 邁入爆發期

疫後觀光大爆發，反映在郵輪觀光上，根據交通部統計，2025年國際郵輪實際到港數估567艘次、旅客114.44萬人次，可望超越2019年疫情前旅客最高峰105.5萬人次，成長8%，創下歷年新高。

根據交通部資料顯示，2019年是台灣郵輪市場的歷史高峰期，總計有671艘次國際郵輪靠泊，載運約105.5萬人次旅客，不過隨著新冠疫情爆發後，台灣郵輪產業一度陷入停滯，直到國際大門慢慢解封，國際郵輪來台逐漸復甦。

近年來，國際郵輪靠港數量逐漸提升，2023年來台國際郵輪共327艘次、旅客54.7萬人次，旅客人次恢復至2019年疫情前最高峰約五成；2024年國際郵輪共414艘次、旅客90.01萬人次，恢復至2019年疫情前最高峰約八成五；2025年國際郵輪實際到港數567艘次、旅客114.44萬人次，人次將超越2019年，創下歷年新高。

交通部指出，對於促進郵輪觀光發展未來規劃作法，依目前預報資料，2026年來台國際郵輪，預計共601艘次、114.03萬旅客人次，整體郵輪旅客人次與2025年相近，艘次則成長6%。

為積極吸引國際郵輪持續來台，交通部也推祭出具體獎勵措施，包括境外郵輪及來台空海旅獎助等，提供誘因，吸引郵輪靠泊。