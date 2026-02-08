觀光產業再起2／國旅熱 旅館住房人數上升
觀光署統計，2025年前三季國內旅遊動能增溫，全台旅館業住客人次達5,404.6萬人次，其中本國籍旅客達3,972.4萬人次，較2019年疫情前同期大增664.4萬人次，成長20％，顯示國旅市場疫後持續回溫高。
觀察觀光署2025年前三季國內旅遊住宿統計，旅館業住客人次為5,404.6萬人次，相較2024年同期增加224.1萬人次，增幅約4.3％，也超越疫情前、2019年同期的5,385.7萬人次，顯示國旅在住宿市場中具備穩定的需求與規模。
從客群分析觀察，2025年前三季本國籍旅客達3,972.4萬人次；外國籍旅客為1,432.2萬人次。
旅館業整體客房住用率亦持續提升。觀光署統計，2025年前三季整體住用率達51.31％，較2024年同期增加2.16個百分點，年增4.39％。
平均房價方面，2025年前三季旅館業平均房價為2,954元，較2024年同期的2,936元小幅上升。觀光署指出，民眾感受房價較高，主要因部分業者將一泊二食、溫泉體驗及在地導覽等附加服務納入房價，且國人多集中於假日出遊。
觀光署指出，從整體住宿的數據上來看，可明顯看出國旅已逐漸復甦，房價雖微幅增加，但可能是因物價指數上升所致。
國旅樣態中，國人旅遊行為仍以短程一日遊、兩天一夜為主流，家庭與自由行比例持續提升，顯示消費者更加重視旅遊體驗與彈性安排。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。