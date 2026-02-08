觀光產業再起1／今年來台旅客 拚900萬人次 重量更要重質

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導
交通部日前公布「113年來台旅客消費及動向調查」，不僅揭露疫後來台觀光客回升緩慢，數據更顯示首次訪台旅客比例大幅減少，來台的主要目的也不再以觀光為主，連最基本的「吸引觀光客」都做不到。圖為自桃機入境台灣的外國旅客。記者黃仲明／攝影 黃仲明
交通部日前公布「113年來台旅客消費及動向調查」，不僅揭露疫後來台觀光客回升緩慢，數據更顯示首次訪台旅客比例大幅減少，來台的主要目的也不再以觀光為主，連最基本的「吸引觀光客」都做不到。圖為自桃機入境台灣的外國旅客。記者黃仲明／攝影 黃仲明

台灣要力拚2030觀光產業達兆元產值，2026年以來台觀光達900萬人次為目標，交通部主要透過觀光旗艦計畫，以及成立觀光研訓院等政策，希望逐步加熱觀光產業。根據最新統計，2025年入境觀光旅客約857.4萬人次。

2025年來台觀光人次目標設定在900萬人次，確定無法達標，2026年也將朝900萬人次目標邁進，不過觀光署強調，更重要的是觀光的「質」，未來在觀光發展上，並非單純追求人次成長，而是在確保服務品質與觀光體驗的情況下，穩健推進市場發展。

觀光署統計，2025年來台旅客857.4萬人次，較2024年785.7萬人次，增加71.7萬人次，增幅達9.12％，表現亮眼。

觀察近年統計，2019年疫情前，入境觀光人次突破1,186萬人次；因新冠疫情爆發，衝擊全球觀光市場，台灣難以倖免，2020年來台旅客只剩137萬人次，2021年更雪崩至14萬人次，2022年起才逐年復甦。

若從來台觀光客國籍上來看，第一名仍以日本最多，占比達16.8％，其次為香港14.3%，第三為南韓11.8％，第四為美國8.2%，第五則是中國大陸7.8%。

有趣的是，雖然前五名與往年並無太大差異，不過六至十名皆是東南亞國家，分別是菲律賓、越南、泰國、新加坡及馬來西亞。

其中日本相較2024年，已提前一個月突破百萬人次，菲律賓在11月也已超越疫前，再創新高。交通部表示，無論是東北亞、東南亞、紐澳、歐美等各來源國旅客均有成長。

市場結構方面，歐洲來台旅客成長顯著，德國、英國及法國為前三大來源國。

消費結構顯示，美國旅客單日平均消費超過240美元，高於2024年平均182美元，歐美市場整體日均消費水準偏高，若能延長停留天數，將有助提升觀光產值。

觀光署表示，2025年來台觀光人次受天氣因素及國際環境變化影響，要復甦到疫前水準，仍面臨挑戰。當前觀光產業仍有缺工問題，環境整備與人力補充須同步進行，若旅客量成長過快，服務能量未能即時到位，並不利產業長期發展。

觀光署強調，針對現階段將在「質量並進」前提下，以提升品質為優先考量，並非單純追求人次成長，而是確保服務水準與旅遊體驗，穩健推動市場發展。

行政院日前召開「觀光產業振興諮詢會議」，觀光研訓院已成立籌備處，期待能在2026年7月前掛牌成立。

觀光署研擬各項計畫，希望朝向「永續觀光」總目標，落實「觀光主流化」，透過跨部會整合與合作，從「體驗深化」與「價值升級」兩大核心出發，推動包括生態旅遊、文化觀光、休閒旅遊、會展、演唱會經濟等，提升台灣觀光體質。

同時也推出「北回之巔旗艦計畫－微笑南灣in臺灣」與「永續觀光景區亮點旗艦計畫2.0」兩大旗艦計畫，皆為四年期計畫，盼優化觀光環境並找出台灣特色，向國際說故事。

觀光署
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

民歌熱潮情人節吹進布袋 多位重量級民歌手高跟鞋教堂獻唱煙火壓軸

新北三芝遊客中心空間活化 春節北海岸走春「名人開館」

陸開放上海居民赴金馬旅遊 觀光署回應了

2026旅動東海岸全面進化 山海美景 × 運動體驗 × 低碳永續

相關新聞

大同「三位一體」轉型科技集團 董座張榮華宣布將成立全球營運總部

大同董事長張榮華昨（7）日為2026年轉型新藍圖定調，宣布將於農曆年後成立全球營運總部與創新研究院，啟動國際化布局與自主...

觀光產業再起1／今年來台旅客 拚900萬人次 重量更要重質

台灣要力拚2030觀光產業達兆元產值，2026年以來台觀光達900萬人次為目標，交通部主要透過觀光旗艦計畫，以及成立觀光...

觀光產業再起2／國旅熱 旅館住房人數上升

觀光署統計，2025年前三季國內旅遊動能增溫，全台旅館業住客人次達5,404.6萬人次，其中本國籍旅客達3,972.4萬...

觀光產業再起3／郵輪旅遊商機 邁入爆發期

疫後觀光大爆發，反映在郵輪觀光上，根據交通部統計，2025年國際郵輪實際到港數估567艘次、旅客114.44萬人次，可望...

美台敲定關稅協議 成衣、內需、自行車帶勁

隨美台敲定最新關稅協議，不少傳統產業傳出訂單回流佳音。投顧法人調查，成衣製鞋、汽車零組件、內需、自行車等族群，產品銷美競...

大同董事長張榮華 要讓航空母艦動起來

大同昨（7）日於台北南港展覽館舉辦尾牙，以「馬躍大同」為年度主題，席開335桌，來自全台事業群約3,700名員工齊聚一堂...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。