「今晚KPI是紅包發好發滿」大同尾牙登場 董座：年後成立全球總部

大同（2371）7日於南港展覽館舉辦史上首次集團大型集中式尾牙，董事長張榮華表示，將在農曆年後正式成立「全球營運總部」與「創新研究院」，象徵大同由傳統電力與家電大廠，全面轉型為接軌AI新時代的科技集團。

張榮華致詞時展現親民風範，笑稱今晚的KPI就是「話少說、紅包發好發滿」。他感性分享接手大同近半年的心路歷程，坦言當初雖然被朋友勸阻不要「跳火坑」，但在看見同仁的專業底蘊後，深信引領百年品牌再創榮耀是一生最有意義的挑戰。他強調，員工才是大同這艘航空母艦最強的引擎，未來將引領全體同仁並肩作戰。

針對產業布局，大同透過前導影片展示「2026大同新世界」願景，強調AI的高速運算核心在於穩定、韌性與安全的電力供應，而這正是大同累積半世紀的實力。大同規畫將旗下電力與資訊、能源與科技、家電與地產等六大事業群進行一體化整合，徹底改變過去各自為政的局面。

大同指出，未來將聚焦「電力、算力、土地」三位一體的核心競爭力，結合重電技術基礎與旗下大世科具備的輝達GB200 AI算力中心建置實力，並利用龐大的土地資產，系統性規畫AI科技園區，目標在2026年強化導入AI應用與全球化策略，透過行動證明大同沒有不可能，讓這家百年企業重新站上世界科技舞台。