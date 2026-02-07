首場印尼看護移工防災士專班開辦 副總統蕭美琴出席致詞

快訊

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
副總統蕭美琴7日上午出席「外籍看護移工防災士培訓」活動。圖／內政部提供
副總統蕭美琴7日上午出席「外籍看護移工防災士培訓」活動，感謝移工朋友離鄉背井來臺投入經濟發展與長照工作，並強調在賴清德總統推動「全社會防衛韌性」理念下，政府將持續強化民力培訓。期盼移工朋友在完成防災士培訓後，也將防災知識分享給雇主與社區，成為守護自己與他人的關鍵力量。

蕭美琴致詞時表示，今天很高興受邀出席「外籍看護移工防災士培訓」活動，這是在臺灣已培訓超過10萬名防災士後，首度專為在臺移工朋友所舉辦的防災士培訓。感謝主辦單位「臺中市地方文化發展促進會」、「台灣世界展望會」，以及所有參與的移工姐妹兄弟們，持續擴大臺灣的防災士培訓工作，為臺灣社會安全網補上最溫柔、也最關鍵的一塊拼圖。

蕭美琴以印尼語「Terima Kasih」表達對移工朋友的感謝之意，並指出，移工朋友們離鄉背井，跨越文化與族群的藩籬，遠道來到臺灣這個陌生的地方，為臺灣的經濟發展付出心力，同時照顧許多長輩，對臺灣社會做出極大的貢獻。感謝大家願意在工作之餘，特別抽空參與防災士培訓，提升自身專業能力，相信課程將為所有人帶來實質幫助。

蕭美琴提到，臺灣與印尼同樣面臨地震、颱風等天然災害的挑戰，也因為氣候變遷導致颱風或水災情形更加嚴重，多年前，印尼曾因地震引發海嘯等重大災害。無論發生天災或是人禍，希望每個人都要知道如何保護自己，並守護家人和身邊的人。

蕭美琴表示，正因臺灣面臨許多天災的挑戰和風險，賴總統特別推動「全社會防衛韌性」的概念，「民力訓練」就是其中非常重要的支柱。移工朋友生活在這塊土地上，就是臺灣社會重要的一分子，尤其移工們溫暖又有責任感，對臺灣社會至關重要，政府希望大家都能在臺灣安心生活、了解保護自己的方法。

蕭美琴期許，移工朋友們完成課程成為防災士之後，回到社區能將所學知識分享給雇主及其他朋友，未來若政府持續在臺灣各地辦理類似課程，也鼓勵大家邀請同鄉朋友一同參與，讓專業防災知識成為使自己更安心、更安全的重要力量。她也再次感謝移工朋友把臺灣當作第二個家，一起在這塊土地上生活。並強調，移工朋友是臺灣社會的重要成員，期盼大家在這個第二故鄉都能平安順遂，並向大家拜早年。

包括內政部長劉世芳勞動部長洪申翰、印尼駐台北經濟貿易代表處代表Arif Sulistiyo、消防署署長蕭煥章、臺中市地方文化發展促進會理事長蕭佳貞、財團法人台灣世界展望會會長李紹齡等亦出席是項活動。

移工 蕭美琴 印尼 外籍看護 勞動部 劉世芳 賴清德
