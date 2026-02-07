台電80員眷快樂拔蘿蔔 捎來6億元強化彰化電網喜訊

快訊

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
台電彰化區營業處與溪州鄉在地青農契作白蘿蔔，今約兩千名員眷拔蘿蔔。記者簡慧珍／攝影
台電彰化區營業處與溪州鄉在地青農契作白蘿蔔，今約兩千名員眷拔蘿蔔。記者簡慧珍／攝影

台電今年創立80周年，彰化區營業處今舉辦第廿七次「好采頭」田野健行暨拔蘿蔔活動，人數再創最高紀錄，蘿蔔田面積也擴大，工作人員再三提醒禁採區以免被拔過頭，約半小時蘿蔔田剩下蘿蔔葉及零星小蘿蔔，台電員眷人人滿載而歸。

台電彰化區處29年前舉辦契作蘿蔔田拔蘿蔔活動，最初面積3分地，趣味拔蘿蔔在台電內部傳開，報名員工逐年增多，台北、高雄都有台電人到彰化拔蘿蔔，只在新冠疫情爆發後停辦兩年。今年報名約2千人，台電彰化區處與嘉義大學農業經營管理學系的在地青農黃子騰契作約5.1分，分成兩塊蘿蔔田供員工盡興享受田園樂趣。

台電彰化區處「好采頭」田野健行暨拔蘿蔔活動，縣長王惠美到場感謝台電對彰化經濟發展的貢獻，去年因風災導致彰化停電，全靠台電員工在最短時間內辛苦搶修復電。並為位在彰化市的「2026彰化月影燈季」、溪州公園「2026花在彰化」宣傳。

「一度電，點亮無限。」台電彰化區處長王花蘭說，台電成立八十周年，未來將繼續供電穩定、強化電網韌性兩大方面努力，今年經費約6億元供電設施設備，包括維修維護電力設備、沿海部分電線地下化、更換電線桿等，相關工作工程將延續到明年，另一方面台電藉由與農民契作、員眷拔蘿蔔等活動體實踐深耕基層。

昨陰天微雨，今天公作美，從南、北區處和單位趕來的台電員眷到溪州鄉三條國小會場集合，三條國小學童才藝表演熱鬧場面和長官致詞後，員眷健行到蘿蔔田，一路上空拍機錄影年度活動盛況，王花蘭等台電主管按鳴瓦斯喇叭，千人齊動手拔呀拔，大人專挑大蘿蘿，兒童拔起小蘿蔔對父母說「這個很可愛為什麼不拔？」童言童語相當可愛。

台電彰化區營業處在溪州鄉三條國小舉辦台電80員眷拔蘿蔔．馬上好采頭挺青農的活動啟動儀式。記者簡慧珍／攝影
台電彰化區營業處在溪州鄉三條國小舉辦台電80員眷拔蘿蔔．馬上好采頭挺青農的活動啟動儀式。記者簡慧珍／攝影
台電產業工會高舉會旗，從員眷拔蘿蔔活動啟動會場出發，彰化區營業處主管和縣長王惠美高呼「台電讚」口號。記者簡慧珍／攝影
台電產業工會高舉會旗，從員眷拔蘿蔔活動啟動會場出發，彰化區營業處主管和縣長王惠美高呼「台電讚」口號。記者簡慧珍／攝影

台電 彰化
