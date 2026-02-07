快訊

電影「世紀血案」道歉了！開拍未通知林義雄遭撻伐 劇組聲明還原始末

知名製作人劉淞山返台猝逝！身分曝光「是曹蘭舅舅」

譜寫跨越身分的礦山記憶 檔案局×簡嘉誠再攜手推出《鏽色山城》

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

國家發展委員會檔案管理局7日在台北國際書展推出漫畫《鏽色山城》，這部作品由漫畫家簡嘉誠執筆，以獲登錄為世界記憶國家名錄的「臺灣金銅礦務產業檔案」為創作素材，描繪因金礦開採而興盛的山城，兩位身分性格迥異的少年相遇，展開一段青澀悸動的情誼，並重現礦山的歷史記憶。這也是繼《青空下的追風少年》於2024年獲日本國際漫畫賞金獎肯定後，檔案局再次攜手簡嘉誠推出的原創漫畫。

《鏽色山城》以日治時期的金瓜石為背景，描寫性格內斂的日籍少爺與自由熱情的臺灣少年意外相遇，在彼此身上看見未曾想像的世界。故事融入山神祭的震天鼓聲、扶鸞的神祕低語，以及在炙熱幽閉的礦坑中，礦工們賴以維生的水火燈等特有的山城文化，引領讀者重返黃金盛世。

檔案局局長林秋燕指出，《鏽色山城》故事立基於形式多元、極具稀有性的臺灣金銅礦務產業檔案，這批檔案不僅獨特，更是見證臺灣礦產發展的重要史料。檔案局與漫畫團隊在創作過程中，反覆爬梳檔案內容，並踏查山城遺址及黃金博物館等地，細緻考究時代背景及開礦技術，藉由漫畫轉譯，檔案裡熠熠生輝的時代樣貌躍入大眾眼中。

新書發表會上，由漫畫家簡嘉誠與檔案局研究員許峰源進行對談，交流創作與檔案背後的故事。簡嘉誠談及創作理念時表示，原以為再次與檔案局合作，對於檔案素材的掌握會更得心應手，沒想到在取材的過程中，還是經歷了史料打磨、現地取材與情感轉化的長途之旅。他期待這部作品能帶領讀者走進礦山歷史現場，在少年的青春與礦業的時代交織中，感受臺灣記憶所蘊藏的溫度與力量。

檔案局許峰源研究員則介紹臺金檔案如何記錄礦業制度、開採技術與員工日常生活，並成為創作的重要素材來源。透過對談，呈現檔案研究與漫畫跨域的無限性，也讓現場讀者更深入理解作品背後的史料基礎與創作思考。

漫畫 創作 黃金博物館 台北國際書展 金瓜石
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

親兒涉案已衝擊形象！艾普斯坦檔案曝往來 挪威王儲妃向全國致歉

春節漫遊嘉義瑞里 走進雲霧茶香的山城秘境

2026台北國際書展／疫情期間法漫銷售飆升！董龑分享法漫的前世今生

前妻要他出來面對 比爾蓋茲出聲談艾普斯坦檔案「出軌、染性病」指控

相關新聞

寒流來襲全台嚴防低溫傷害 拉拉山、太平山、大屯山、七星山有望追雪

寒流今天逐漸南下，中央氣象署氣象預報中心預報員鄭傑仁表示，明天至下周一清晨影響，各地溫度下降，留意整體低溫發生，特別注意...

高鐵延伸宜蘭環評爭議！環團：御用委員多 民間抗爭無用

環評屢衍生爭議，近年的三接、中火二期、四接到昨天提起訴願的高鐵延伸宜蘭案，都在激烈的陳抗聲之中闖關成功。環團認為，現在環...

高鐵延伸宜蘭…台鐵估年營收減6.27億 盼爭取虧損補償

高鐵延伸宜蘭案已送進行政院審議，待政院核定。台鐵公司坦言，高鐵延伸宜蘭案將對台鐵運量和營收造成衝擊，每年營收粗估減少六點...

通勤族必看...Youbike還車不用再傻傻等 可用這招省時間

YouBike2.0上路3年多，通勤族抱怨還車時，常在車柱旁「罰站」等系統跑完才能完成刷卡，造成趕不上綠燈、拉長通勤時間...

加毛巾能乾更快？洗衣省電9技巧 浸泡時間、水溫都有講究

新北市政府環境保護局日前在官方粉絲專頁「新北i環保」分享洗衣省電小技巧，強調選對洗衣模式與時間，不僅環保，也能減少家庭電費支出。環保局指出，洗衣前後的小習慣，對省電效果影響大，以下9招祕訣學起來就對了。

桃機「馬上啟程」布置迎馬年 幫旅客寄送新年祝福明信片

馬年春節將至，桃園國際機場公司以「馬年」為主題，推出春節航廈布置主視覺「馬上啟程」，結合機場場域特色與年節意象，以紅、金...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。