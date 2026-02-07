快訊

又有奧客！爭鮮開運盲盒被爆「偷開看內容」 全網傻眼：誰敢吃？

沒搶到票別慌！鄧紫棋大巨蛋演唱會宣布加場 這天開搶

「豆腐媽媽」替身演員沒勞保、沒災保？勞動部確定開罰！民視回應了

抗暑更要防寒！環境部與衛福部聯手 強化調適因應氣候變遷挑戰

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
環境部與衛福部1月26日召開氣候變遷與健康推動委員會聯席會議。圖／環境部
環境部與衛福部1月26日召開氣候變遷與健康推動委員會聯席會議。圖／環境部

寒流7日南下，中央氣象署發布低溫特報，局部地區為持續10度左右或以下氣溫為橙色燈號，非常寒冷。環境部7日表示，針對近期氣溫驟降對「三高（高血壓、高血糖、高血脂）」族群帶來的健康壓力，環境部正與衛福部緊密協作，落實制訂氣候變遷調適行動方案，並感謝民間夥伴主動提供避寒空間，展現公私協力韌性。

面對全球氣候變遷，極端天氣發生的頻率與強度日益增加，氣候調適不應僅關注夏季高溫，冬季極端低溫對國民健康的威脅同樣不容忽視。環境部指出，因長期氣候變遷影響，民眾已逐漸習慣暖冬氣候，一旦出現正常強度的冷氣團或寒流，身體往往難以即時適應。特別是對心血管、慢性病及老弱族群構成重大威脅，環境部特別感謝衛福部主動發布健康警示與具體防護做法，讓民眾能即時收到警示、採取自我防護措施、降低健康風險。

環境部進一步說明，在今年1月底召開的「國家氣候變遷對策委員會」與「健康台灣委員會」聯席會議中，已針對氣候變遷與公共衛生之關聯進行深度討論。環境部部長與衛福部長達成共識，將「低溫調適」納入國家調適計畫的重要一環。未來將依據氣候事件變化的樣態，滾動式修正與全面改進現行方案，將被動機制轉為自動通報與啟動防護措施，建立長期的氣候健康防護機制。

在政府政策推進的同時，民間單位的自發行動更為社會增添暖意。環境部於去年成立抗高溫大聯盟後，最近觀察到，聯盟成員之一的便利商店夥伴除了夏季高溫主動邀民眾入內降溫外，近期主動於門市貼出告示，邀請感冒受凍的民眾入店取暖，並強調「不買東西也沒關係」，減少民眾心理壓力。環境部對此表示由衷感謝，認為這正是氣候調適中「社區韌性」及「公私協力」的最佳範例。

環境部呼籲，面對極端氣候變遷的調適是一場長期的社會變革，需要全民參與。除了政府落實政策與警示機制，也請民眾多加留意身邊三高.敏弱族群與長者的健康狀況。環境部將持續與各部會共同努力，致力於在多變的氣候環境下，守護每一位國民的健康與安全。

健康 氣候變遷 低溫
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

寒流正在南下！中北部高山降雪機率較高 明天午後轉乾冷要碰運氣

流感第2波開始 日本衝得比台灣快原因曝 林氏璧：寒流注意保暖

寒流南下全台冷爆 吳德榮：愈晚愈凍 今夜北部8度低溫

台南急凍！明晚起降溫恐低溫至7度 市府啟動跨局處防寒

相關新聞

台鐵今年拚「現金流量轉正」 運量提升、資產開發助攻

台鐵董座鄭光遠昨（6）日表示，台鐵公司營運已經露出曙光，2026年將仰賴兩大支柱，運量提升及資產開發，力拚今年「現金流量...

中小微企融資額增至3兆 申貸期限延長至明年底

川普關稅戰陰影仍在，財政部昨（6）日宣布，八家公股銀行持續強化中小微企業金融支持，原定去年底落日的「中小暨微型企業振興融...

SCFI運價連五跌

農曆假期即將到來，貨櫃輪運價指數連五跌，最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數於昨(6)日出爐，指數下跌50.19點...

上銀集團尾牙1月營收開紅盤 董座卓文恒：今年營收、獲利成長可期

傳動與控制科技大廠上銀（2049）6日舉行集團尾牙，同步公布1月合併營收21.50億元、年增13.1%，開出紅盤。董事長...

聲寶陳盛沺穿賽車服玩AI 喊話今年營收雙位數成長

聲寶（1604）集團6日舉行旺年會，總裁陳盛沺身穿法拉利賽車服進場，將今年定調為「AI元年」與「速度改變年」。陳盛沺直言...

雄獅年終績效獎金豪撒超過2.5億元 創歷史新高

在海外旅遊市場全面回流下，旅行社龍頭雄獅（2731）率先公布年終獎酬，今年年終績效獎金發放規模突破2.5億元、創下歷史新...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。