快訊

《末代皇帝》鄔君梅60歲生日近況曝光　吐心境證實「名導尪病逝」

全台第一間！ 小熊維尼故事主題下午茶「Honey Corner 蜜糖角落」在台中

不容綠營告軍購洋狀 藍農曆年後啟動反制

「豆腐媽媽」墜地工安意外　替身未投勞保、災保

中央社／ 台北7日電
民視新戲《豆腐媽媽》劇組驚傳工安意外，替身演員蘇德揚在拍攝墜樓戲時不幸摔出防護墊，導致重傷。圖／取自台北市電影戲劇業職業工會
民視新戲《豆腐媽媽》劇組驚傳工安意外，替身演員蘇德揚在拍攝墜樓戲時不幸摔出防護墊，導致重傷。圖／取自台北市電影戲劇業職業工會

替身演員蘇德揚拍攝民視戲劇「豆腐媽媽」墜樓戲發生意外，造成嚴重傷勢。勞動部今天說，勞檢確實發現違反職安法將依法裁罰，而罹災者也無投保勞保、災保，將查處是否違法。

民視「豆腐媽媽」劇組在拍攝期間發生重大工安意外，武行替身演員蘇德揚於1月20日拍攝墜樓戲，未料落地後彈出海綿墊造成受傷。

民視於2月5日傍晚發布聲明表示，第一時間即與劇組積極處理，製作單位亦於當下安排就醫，並全程陪伴治療，同時已向家屬明確表達會就所有醫療費用、傷病期間收入損失補償、甚至未來復健等相關事項負起應有責任，也會給予適當的精神撫慰金。

對於此事故，勞動部今天發布回應指出，經桃園市政府勞動檢查處實施檢查，發現未確實採取防止勞工因墜落而致遭受危險的措施，將依職業安全衛生法裁罰；至於事業單位是否有違反其他職安法相關規定，正積極調查中。

勞動部表示，經查罹災者目前沒有投保勞工保險及勞工職業災害保險，雙方關係由地方政府持續派員釐清，若該員是受僱於登記有案或設有稅籍單位未申報勞工加保，勞保局依法可核處勞保應繳保險費4倍罰鍰、就保應繳保險費10倍罰鍰、災保新台幣2萬元至10萬元罰鍰並公布違規事由。

勞動部表示，之前已與台北市電影戲劇業職業工會合作，在民國111年6月訂定「影視業職業災害預防指引」，協助雇主強化作業風險評估、安全防護及緊急應變等內容，後續持續與文化部影視及流行音樂產業局合作辦理安全衛生及勞動權益宣導會，也要求各勞檢機構應透過當地縣市政府協拍單位，掌握外景拍攝作業期程，依風險分級實施專案檢查，每年至少檢查100場次。

勞動部表示，桃園市政府職災勞工專業服務人員（PAS）已主動與受傷勞工聯繫關懷，說明相關權益與可運用協助資源，並將持續追蹤，視其實際需求提供專案律師法律協助、職能復健服務及相關給付申請協助，確保勞工獲得即時且完整支持。

勞動部 職業工會 保險
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

古惑仔鄭伊健動作戲前輩！談台8工安意外責任最大是「他」

「豆腐媽媽」傷者今年結婚計畫全毀！未婚妻駁他是「保險黑名單」

替身墜樓畫面曝光　金鐘視帝傅孟柏開第一槍轟劇組：沒預算就不要跳！

「豆腐媽媽」替身墜樓收病危通知！未婚妻怒開記者會

相關新聞

台鐵今年拚「現金流量轉正」 運量提升、資產開發助攻

台鐵董座鄭光遠昨（6）日表示，台鐵公司營運已經露出曙光，2026年將仰賴兩大支柱，運量提升及資產開發，力拚今年「現金流量...

中小微企融資額增至3兆 申貸期限延長至明年底

川普關稅戰陰影仍在，財政部昨（6）日宣布，八家公股銀行持續強化中小微企業金融支持，原定去年底落日的「中小暨微型企業振興融...

SCFI運價連五跌

農曆假期即將到來，貨櫃輪運價指數連五跌，最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數於昨(6)日出爐，指數下跌50.19點...

上銀集團尾牙1月營收開紅盤 董座卓文恒：今年營收、獲利成長可期

傳動與控制科技大廠上銀（2049）6日舉行集團尾牙，同步公布1月合併營收21.50億元、年增13.1%，開出紅盤。董事長...

聲寶陳盛沺穿賽車服玩AI 喊話今年營收雙位數成長

聲寶（1604）集團6日舉行旺年會，總裁陳盛沺身穿法拉利賽車服進場，將今年定調為「AI元年」與「速度改變年」。陳盛沺直言...

雄獅年終績效獎金豪撒超過2.5億元 創歷史新高

在海外旅遊市場全面回流下，旅行社龍頭雄獅（2731）率先公布年終獎酬，今年年終績效獎金發放規模突破2.5億元、創下歷史新...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。