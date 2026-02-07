中小微企融資額增至3兆 申貸期限延長至明年底

川普關稅戰陰影仍在，財政部昨（6）日宣布，八家公股銀行持續強化中小微企業金融支持，原定去年底落日的「中小暨微型企業振興融資方案」，再增加融資額度1.5兆元，總額度擴大至3兆元，並延長申貸期限至2027年底，全面協助企業振興轉型。

行政院長卓榮泰昨天出席經濟部活動時也強調，會持續力挺中小微企業升級轉型，他提到，已指示中小信保基金、中小企業聯合輔導基金會、金融單位透過電訪「主動出擊」，了解中小微企業在關稅談判底定後有無需要政府協助之處。

國庫署副署長林秀燕表示，中小微融資方案原本執行至2025年底，累積核貸金額已超過前次設定的總額度目標1.5兆元，顯示中小微企業對於資金需求仍殷，因此決定再續辦，並增加融資額度1.5兆元，申貸期限延至2027年底，期間也會視情況檢討與調整。

國庫署介紹，中小暨微型企業振興融資方案自2023年4月疫後開辦以來，總額度已由原定的3,000億元，三度調增總額度目標至1.5兆元。本次再增加融資額度1.5兆元，使總額度擴大至3兆元，為第四度增加額度。

該方案的貸款對象鎖定中小企業，也支持符合條件的微型及新創事業者、中小企業創新及轉型升級者。根據財政部國庫署統計，自2023年4月開辦以來，截至2025年底止，累計核貸金額已達1兆8,301億餘元，核貸戶數達14萬4,346戶，其中，微型及新創事業承作戶數來到6萬5,940戶，占比為45.68%，接近一半。

國庫署說，中小微企業貸款利率最高不逾中華郵政2年期定期儲金機動利率加1%，額度將由各公股銀行依個案實際需求而定。