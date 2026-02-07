中小微企融資額增至3兆 申貸期限延長至明年底

經濟日報／ 記者葉佳華洪安怡／台北報導

川普關稅戰陰影仍在，財政部昨（6）日宣布，八家公股銀行持續強化中小微企業金融支持，原定去年底落日的「中小暨微型企業振興融資方案」，再增加融資額度1.5兆元，總額度擴大至3兆元，並延長申貸期限至2027年底，全面協助企業振興轉型。

行政院長卓榮泰昨天出席經濟部活動時也強調，會持續力挺中小微企業升級轉型，他提到，已指示中小信保基金、中小企業聯合輔導基金會、金融單位透過電訪「主動出擊」，了解中小微企業在關稅談判底定後有無需要政府協助之處。

國庫署副署長林秀燕表示，中小微融資方案原本執行至2025年底，累積核貸金額已超過前次設定的總額度目標1.5兆元，顯示中小微企業對於資金需求仍殷，因此決定再續辦，並增加融資額度1.5兆元，申貸期限延至2027年底，期間也會視情況檢討與調整。

國庫署介紹，中小暨微型企業振興融資方案自2023年4月疫後開辦以來，總額度已由原定的3,000億元，三度調增總額度目標至1.5兆元。本次再增加融資額度1.5兆元，使總額度擴大至3兆元，為第四度增加額度。

該方案的貸款對象鎖定中小企業，也支持符合條件的微型及新創事業者、中小企業創新及轉型升級者。根據財政部國庫署統計，自2023年4月開辦以來，截至2025年底止，累計核貸金額已達1兆8,301億餘元，核貸戶數達14萬4,346戶，其中，微型及新創事業承作戶數來到6萬5,940戶，占比為45.68%，接近一半。

國庫署說，中小微企業貸款利率最高不逾中華郵政2年期定期儲金機動利率加1%，額度將由各公股銀行依個案實際需求而定。

國庫署 中小企業
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

關稅底定 卓榮泰：總統要求金融單位主動關懷中小企業

卓榮泰出席振興發展計畫成果發表會

紡織產業座談 賴清德總統鼓勵多用政府資源解決問題「馬上發財」

彰縣、傳產請命多輔導照顧 總統賴清德：已撥460億元照顧

相關新聞

台鐵今年拚「現金流量轉正」 運量提升、資產開發助攻

台鐵董座鄭光遠昨（6）日表示，台鐵公司營運已經露出曙光，2026年將仰賴兩大支柱，運量提升及資產開發，力拚今年「現金流量...

中小微企融資額增至3兆 申貸期限延長至明年底

川普關稅戰陰影仍在，財政部昨（6）日宣布，八家公股銀行持續強化中小微企業金融支持，原定去年底落日的「中小暨微型企業振興融...

SCFI運價連五跌

農曆假期即將到來，貨櫃輪運價指數連五跌，最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數於昨(6)日出爐，指數下跌50.19點...

上銀集團尾牙1月營收開紅盤 董座卓文恒：今年營收、獲利成長可期

傳動與控制科技大廠上銀（2049）6日舉行集團尾牙，同步公布1月合併營收21.50億元、年增13.1%，開出紅盤。董事長...

聲寶陳盛沺穿賽車服玩AI 喊話今年營收雙位數成長

聲寶（1604）集團6日舉行旺年會，總裁陳盛沺身穿法拉利賽車服進場，將今年定調為「AI元年」與「速度改變年」。陳盛沺直言...

雄獅年終績效獎金豪撒超過2.5億元 創歷史新高

在海外旅遊市場全面回流下，旅行社龍頭雄獅（2731）率先公布年終獎酬，今年年終績效獎金發放規模突破2.5億元、創下歷史新...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。