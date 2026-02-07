台鐵今年拚「現金流量轉正」 運量提升、資產開發助攻

台鐵董座鄭光遠昨（6）日表示，台鐵公司營運已經露出曙光，2026年將仰賴兩大支柱，運量提升及資產開發，力拚今年「現金流量轉正」，並朝向2028年轉虧為盈目標。

台鐵公司化滿兩周年，根據台鐵報告，公司化首年虧損高達137.9億元，但因票價調漲、附屬事業營收創新高，再加上2024年政策虧損補貼，儘管受到地震風災造成虧損，但2025年減虧43.6億元，降幅31.67％，初步估算台鐵2025年虧損94.3億元。

台鐵總經理馮輝昇昨天在新春記者會上說明，隨著客運、附屬事業雙引擎發動客運收入達207.33億元，年成長19.02%。

數據顯示，即便在票價調整後，日均客運人次仍創下66.51萬的歷年新高，其中準點率穩定維持在97.02%以及新車車齡大幅降低，是吸引旅客回流並支撐票價調整的核心競爭力。

在附屬事業部分，2025年營收達53.33億元，成長12.13%。其中，資產開發貢獻42.54億元，為附業獲利主力；其次則是餐旅觀光，收入10.79億元，其中「台鐵便當」營收8.76億元及文創商品6,886萬元雙雙創下歷史新高。

財務結構方面，2025年整體減虧43.6億元，但收入面全面成長，客運收入增加33.13億元，貨運、租賃與相關服務收入亦同步成長，加上營業外與政府補助收入增加約13億元；支出面則透過成本控管，整體費用減少約19億元。馮輝昇指出，折舊費用因新車、新設備投入增加12.79億元，為轉型期必然成本，未來將持續強化其他費用控管，推動轉虧為盈。

鄭光遠強調，在資產開發方面，預估2028年以後，營收將會有明顯跳升，如雙子星大樓等案子陸續進帳後，每年可增加的營收大約都在10億元以上，這會是非常重要的支撐；再來就是運量提升將在3月23日開始加開台中以南的直達列車，透過跳蛙式直達車增加台鐵運量。