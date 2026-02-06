聽新聞
0:00 / 0:00

SCFI運價連五跌

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

農曆假期即將到來，貨櫃輪運價指數連五跌，最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數於昨(6)日出爐，指數下跌50.19點至1266.56點，周跌幅3.81%，四大航線全面下跌。市場變動加大後，2026年新船競爭開跑，陽明海運（2609）昨日公布喜訊，2艘15,500 TEU級LNG雙燃料全貨櫃輪加入營運。

北美線需求偏弱的情況下，航商捍衛運價市場表現相對穩定；儘管全球貨櫃輪業者元月開始就多次嘗試推升運價，今年農曆年節出貨高峰期提前到去年12月反應，元月的市場需求突然轉淡，運價反彈無力；展望後市，惟使整體市場前景仍具不確定性大，不過，農曆新年後的需求表現，成為支撐運價反彈的重要關鍵。

根據最新一期出爐運價，遠東到美西運價每FEU(40呎櫃)達1,801美元，較前一期下跌66美元，跌幅3.53%；遠東到美東運價每FEU(40呎櫃)達2,530美元，較前一期下跌75美元，跌幅2.87%。

其中遠東到歐洲運價每TEU(20呎櫃)達1,403美元，較前一期下跌15美元，周跌幅1.05%；遠東到地中海運價每TEU(20呎櫃)達2,291美元，較前一期下跌133美元，周跌5.48%。

近洋線方面，遠東到東南亞每TEU(20呎櫃)較前一周下跌22美元，跌幅4.55%；遠東到日本關西、遠東到日本關東每TEU(20呎櫃)較前一週持平，遠東到韓國每TEU(20呎櫃)較前一周下跌5美元。

農曆假期即將到來，運價指數連五跌，四大航線全面下跌。

市場
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

日本大選撞寒流 4成投票所恐提前關閉、開票拖至9日

日本旅遊注意 氣象粉專示警：周末關東大範圍降雪

米倉涼子擺脫毒品案指控！東京地檢署予以不起訴

繼去年11月大手筆斥資 長榮再以379.5億元至462億元區間訂造23艘貨櫃輪

相關新聞

台鐵今年拚「現金流量轉正」 運量提升、資產開發助攻

台鐵董座鄭光遠昨（6）日表示，台鐵公司營運已經露出曙光，2026年將仰賴兩大支柱，運量提升及資產開發，力拚今年「現金流量...

中小微企融資額增至3兆 申貸期限延長至明年底

川普關稅戰陰影仍在，財政部昨（6）日宣布，八家公股銀行持續強化中小微企業金融支持，原定去年底落日的「中小暨微型企業振興融...

SCFI運價連五跌

農曆假期即將到來，貨櫃輪運價指數連五跌，最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數於昨(6)日出爐，指數下跌50.19點...

上銀集團尾牙1月營收開紅盤 董座卓文恒：今年營收、獲利成長可期

傳動與控制科技大廠上銀（2049）6日舉行集團尾牙，同步公布1月合併營收21.50億元、年增13.1%，開出紅盤。董事長...

聲寶陳盛沺穿賽車服玩AI 喊話今年營收雙位數成長

聲寶（1604）集團6日舉行旺年會，總裁陳盛沺身穿法拉利賽車服進場，將今年定調為「AI元年」與「速度改變年」。陳盛沺直言...

雄獅年終績效獎金豪撒超過2.5億元 創歷史新高

在海外旅遊市場全面回流下，旅行社龍頭雄獅（2731）率先公布年終獎酬，今年年終績效獎金發放規模突破2.5億元、創下歷史新...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。