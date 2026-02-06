農曆假期即將到來，貨櫃輪運價指數連五跌，最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數於昨(6)日出爐，指數下跌50.19點至1266.56點，周跌幅3.81%，四大航線全面下跌。市場變動加大後，2026年新船競爭開跑，陽明海運（2609）昨日公布喜訊，2艘15,500 TEU級LNG雙燃料全貨櫃輪加入營運。

北美線需求偏弱的情況下，航商捍衛運價市場表現相對穩定；儘管全球貨櫃輪業者元月開始就多次嘗試推升運價，今年農曆年節出貨高峰期提前到去年12月反應，元月的市場需求突然轉淡，運價反彈無力；展望後市，惟使整體市場前景仍具不確定性大，不過，農曆新年後的需求表現，成為支撐運價反彈的重要關鍵。

根據最新一期出爐運價，遠東到美西運價每FEU(40呎櫃)達1,801美元，較前一期下跌66美元，跌幅3.53%；遠東到美東運價每FEU(40呎櫃)達2,530美元，較前一期下跌75美元，跌幅2.87%。

其中遠東到歐洲運價每TEU(20呎櫃)達1,403美元，較前一期下跌15美元，周跌幅1.05%；遠東到地中海運價每TEU(20呎櫃)達2,291美元，較前一期下跌133美元，周跌5.48%。

近洋線方面，遠東到東南亞每TEU(20呎櫃)較前一周下跌22美元，跌幅4.55%；遠東到日本關西、遠東到日本關東每TEU(20呎櫃)較前一週持平，遠東到韓國每TEU(20呎櫃)較前一周下跌5美元。

