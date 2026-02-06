台中市工策會總幹事陳學聖 大力推薦陳允寶泉年節禮盒

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
迎春節，陳允寶泉推出多款年節禮品，陳學聖(左)特別推薦限定年糕「吉祥如意糕」。業者提供
前立委陳學聖日前榮任新職務，獲台中市長盧秀燕邀請出任台中市工策會總幹事，6日專程到台中市十大伴手禮常勝軍-百年老店「陳允寶泉」了解年節禮品銷售情形。董事長翁羿琦建議，十大伴手禮選拔應恢復金口碑獎，陳學聖當場允諾「馬上辦」。

陳學聖強調，會從網站改版著手，讓全台灣甚至全世界消費者，都能更了解台中糕餅文化的故事。

陳學聖說，他過去南來北往，只要到清水服務區，一定會去光顧陳允寶泉的賣店，因為陳允寶泉的產品讓他吃了會上癮，經過這麼多年之後，能夠親自走進陳允寶泉自由路本店，心裡非常開心，而且店家一直不斷的推陳出新，百年老店要維護不容易，因為大家對於食物的口味非常挑嘴，但百年老店能夠維繫下來，就表示能不斷的從老店的基礎上推陳出新。

陳學聖特別推薦陳允寶泉今年春節推出限定年糕「吉祥如意糕」，以純糯米製成柔韌糕體，融合柴燒桂圓的自然甜香與夏威夷果仁的溫潤口感，無需再經過蒸煮或烹飪處理，回家後即可直接分切享用，讓團圓時刻更輕鬆自在。

至於其他新春禮盒，像是太陽餅、御丹波、香柚檸檬蛋糕及寒天夏威夷豆牛奶軟糖等，皆曾在歷屆「台中十大伴手禮」評選中獲得肯定，並屢獲金口碑獎及相關獎項殊榮，成為台中伴手禮的重要代表。這些產品讓他非常的感動，尤其一些經典口味，讓每個人都懷念自己的時代。

翁羿琦當場向陳學聖建議，十大伴手禮選拔應該要恢復金口碑獎，否則得到首獎的廠商，三年內不得再參賽，會讓許多消費者誤以為店家得獎後就不再用心。

陳學聖當場允諾，一定會再恢復金口碑獎，改成邀請方式，一樣可以參加十大伴手禮系列活動。他上任後已著手十大伴手禮網站改版，未來希望透過類似的電商平台，讓消費者可以輕鬆地在網站上找到台中優質十大伴手禮，而且讓店家得獎後，不會只是一個得獎紀錄，之後就被擺在倉庫裡面，這些東西都要不斷累積。

陳學聖曾擔任桃園縣政府文化局長，他說，自己是文化人，會特別重視如何發揚台中市的糕餅文化，讓這些百年老店的故事不是只有台中人知道，未來希望行銷到全台灣及全世界。

翁羿琦指出，為了讓年糕能更貼近現代家庭的生活節奏，今年春節推出限定年糕「吉祥如意糕」；另外也有多款榮獲「台中十大伴手禮」肯定的代表性產品組合，內容涵蓋品牌經典糕點。

翁羿琦表示，春節禮盒不只是商品組合，更承載著人與人之間的祝福心意。透過多款榮獲台中十大伴手禮肯定的糕點組合，希望讓傳統糕餅在現代生活中持續被分享、被記住，成為春節期間連結情感的重要角色。

陳學聖(右)肯定陳允寶泉能夠傳承百年，代表不斷的從老店基礎上推陳出新。業者提供
台中 伴手禮 陳學聖
