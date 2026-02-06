新光鋼1月營收年增2成 世豐螺絲新客戶進入試樣階段

鋼鐵裁剪加工買賣大廠新光鋼今天公布1月營收為新台幣15.94億元，年增23.37%。世豐螺絲持續開發越南廠新客戶訂單，目前已進入產品試樣階段。

新光鋼日前法人說明會談到近期展望表示，觀察目前在手訂單，預期在風電工程、公共工程等專案大量交貨下，樂觀看待2026年營運表現。

新光鋼並看好AI浪潮帶動長期成長商機，將在科技產業的廠辦開發、能源設施需求和公共工程等扮演關鍵角色。

螺絲大廠世豐螺絲公布今年1月營收為1.8億元，年減2.73%。世豐表示，將持續深化與主要客戶的合作關係，隨著持續開發越南廠新客戶訂單機會，目前已陸續與新客戶進入產品試樣階段。

世豐螺絲今天透過新聞稿表示，隨著試樣作業逐步完成，相關產品將依客戶導入時程，陸續轉入量產階段；越南與台灣廠區在產能配置與產品分工上，採取互補而非競爭的運作模式，可有效確保台灣既有產線稼動率不受影響，同時提升整體接單彈性，進一步強化集團供應能力。

展望今年第1季，世豐螺絲表示，將審慎因應全球經濟波動與區域政策變化，並拓展全球業務接單布局，透過掌握美洲地區居家DIY、建築工業及公共建設領域對螺絲產品的需求，與客戶共同研發設計多功能性的客製化新產品，有助擴大建築工程、戶外與居家裝修業務接單及送樣機會，以創造未來成長表現。