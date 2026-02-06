快訊

兒福聯盟捲入剴剴案…李雅英捐29萬「郁方氣死」 公司道歉了

社會住宅淪跑車俱樂部？網嘆「有錢人爽住」 內行曝政策盲點

新光鋼1月營收年增2成 世豐螺絲新客戶進入試樣階段

中央社／ 台北6日電

鋼鐵裁剪加工買賣大廠新光鋼今天公布1月營收為新台幣15.94億元，年增23.37%。世豐螺絲持續開發越南廠新客戶訂單，目前已進入產品試樣階段。

新光鋼日前法人說明會談到近期展望表示，觀察目前在手訂單，預期在風電工程、公共工程等專案大量交貨下，樂觀看待2026年營運表現。

新光鋼並看好AI浪潮帶動長期成長商機，將在科技產業的廠辦開發、能源設施需求和公共工程等扮演關鍵角色。

螺絲大廠世豐螺絲公布今年1月營收為1.8億元，年減2.73%。世豐表示，將持續深化與主要客戶的合作關係，隨著持續開發越南廠新客戶訂單機會，目前已陸續與新客戶進入產品試樣階段。

世豐螺絲今天透過新聞稿表示，隨著試樣作業逐步完成，相關產品將依客戶導入時程，陸續轉入量產階段；越南與台灣廠區在產能配置與產品分工上，採取互補而非競爭的運作模式，可有效確保台灣既有產線稼動率不受影響，同時提升整體接單彈性，進一步強化集團供應能力。

展望今年第1季，世豐螺絲表示，將審慎因應全球經濟波動與區域政策變化，並拓展全球業務接單布局，透過掌握美洲地區居家DIY、建築工業及公共建設領域對螺絲產品的需求，與客戶共同研發設計多功能性的客製化新產品，有助擴大建築工程、戶外與居家裝修業務接單及送樣機會，以創造未來成長表現。

新光鋼 越南 營收
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

合約價僅參考…記憶體若上漲需補差價 大廠採事後結算因應市況

紫藤花海之外的榮耀 梅山瑞里低碳林蔭步道奪公共工程金質獎

行政院啟動花東土木工程人才培育機制 學分班3月底開課

彰化永靖鄉送春聯 預告兩大公共建設春節後有好消息

相關新聞

台積宅失靈？去年前11月竹科、高雄園區預售屋買氣比腰斬還慘

有科學園區坐落的行政區常吸引人口、產業的移入，帶動過去房市熱絡，不過2025年出現變化。永慶房產集團統計2025年1-1...

這家飯店集團年終上看6個月、今年預計調薪4% 房務員將挑戰百萬年薪

出境旅遊創歷史新高、營運成本齊漲與人力短缺夾擊下，2025年對國內旅宿業而言挑戰重重。不過，煙波國際觀光集團不僅頂住壓力...

台鐵票價漲運量不減反增 將加開台中—高雄直達車、3月23日上路

台鐵公司化後，在去年6月調漲票價，不過整年度日運量達66.51萬人次、客運收入207.33億元皆創新高顯示調整票價後運量...

上銀集團尾牙1月營收開紅盤 董座卓文恒：今年營收、獲利成長可期

傳動與控制科技大廠上銀（2049）6日舉行集團尾牙，同步公布1月合併營收21.50億元、年增13.1%，開出紅盤。董事長...

聲寶陳盛沺穿賽車服玩AI 喊話今年營收雙位數成長

聲寶（1604）集團6日舉行旺年會，總裁陳盛沺身穿法拉利賽車服進場，將今年定調為「AI元年」與「速度改變年」。陳盛沺直言...

雄獅年終績效獎金豪撒超過2.5億元 創歷史新高

在海外旅遊市場全面回流下，旅行社龍頭雄獅（2731）率先公布年終獎酬，今年年終績效獎金發放規模突破2.5億元、創下歷史新...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。