上銀集團尾牙1月營收開紅盤 董座卓文恒：今年營收、獲利成長可期

傳動與控制科技大廠上銀（2049）6日舉行集團尾牙，同步公布1月合併營收21.50億元、年增13.1%，開出紅盤。董事長卓文恒表示，1月起接單與出貨明顯增溫，罕見打破過往3月才回溫的慣例，景氣出現正向訊號，今年營收、獲利成長可期。

卓文恒特別指出，核心產品滾珠螺桿，訂單能見度較先前多出半個月，由2至2.5個月拉長為2.5至3個月，線性滑軌維持在2至2.5個月。為應對急單與回溫需求，製造部今年1月啟動了過去3年來首見的加班計畫，樂觀預期第1季營運應可優於去年同期。

上銀今晚在烏日台中國際會展中心舉行集團年終尾牙，席開450桌，今年尾牙主題定為「智造領航、永續共榮」，抽獎總獎金則達260萬元，集團總裁卓永財與董事長卓文恒也難得同框現身。

卓文恒指出，除了半導體之外，上銀在晶圓機器人、工業機器人等新產品的開發持續精進，整體機器人占營收比重，已由過去的6%至7%，到去年一舉站上10%，展望今年，仍會持續成長。

卓文恒透露，上銀集團預計在3月舉行的台灣國際工具機展中，正式展示結合上銀重負荷滾柱螺桿、減速機與大銀無框馬達、驅動器的人形機器人關節模組；另與美國新創公司合作開發的物流機器人，第1季也會小批量出貨。

針對全球市場，卓文恒表示，日本市場受惠日圓貶值，與半導體、AI效應，去年上銀在日本的業績呈雙位數增長，隨著台積電熊本二廠升級3奈米，上銀有望直接或間接受惠於設備改裝升級需求，今年仍看好有雙位數成長。

卓文恒也看好亞洲市場，認為亞洲市場復甦力道最為明顯，除了台灣、日本的半導體產業持續升溫之外，中國大陸發展自主AI與半導體產業，以及電動車熱度不減，都將帶動相關設備的需求。

美國市場經濟動能強勁，集團在芝加哥設有後段組裝廠，後續包括物流機器人、焊接機器人及單軸機器人，都有發展的機會。歐洲市場相對持平，主要因為汽車產業轉型壓力，但上銀5月投產的義大利新廠，預計將帶來新動能。

談到調薪規劃，卓文恒說，農曆年後將視接單與出貨狀況作審慎考量。今年上銀員工平均年終獎金約1.6至1.8個月，若績效表現佳者，最高也有4至5個月的年終獎金。