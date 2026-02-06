快訊

比特幣崩落7萬大關、又摔向6萬美元 慘況一舉粉碎8大迷思

傳陳宗彥腦溢血病況「非常不樂觀」 民眾直擊賴總統晚間赴馬偕探視

他尾牙抽中「365張饗食天堂餐券」愣住 網見價格：賺翻了

聲寶陳盛沺穿賽車服玩AI 喊話今年營收雙位數成長

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導
由左至右為聲寶總經理許經朝、總裁陳盛沺、瑞智總經理馮明法。記者籃珮禎／攝影
由左至右為聲寶總經理許經朝、總裁陳盛沺、瑞智總經理馮明法。記者籃珮禎／攝影

聲寶（1604）集團6日舉行旺年會，總裁陳盛沺身穿法拉利賽車服進場，將今年定調為「AI元年」與「速度改變年」。陳盛沺直言，去年全球局勢天下大亂，但亂世才有機會，今年聲寶要選對賽道，靠AI與速度拚超車，力拚全年營收達成雙位數成長。

面對全球破碎化與關稅戰，陳盛沺對集團布局仍具信心。旗下壓縮機大廠瑞智積極國際化，與大金合資的印度廠預計今年量產，首年目標100萬台，並看好節能熱泵後市。

針對空調部分，陳盛沺打趣說，瑞智空調去年是練兵，今年正式發威，雖然基期尚低，但目標倍數成長，盼本土品牌持續提升市占，與國際品牌競爭。

今年聲寶邁入創業90周年，陳盛沺賦予AI新定義。他認為AI不該只是詐騙工具，要實現在家電與銷售中，包括導入產品管理，甚至在老人住宅「橘青春」配置AI機器狗與長者互動。陳盛沺強調，AI應用不能只是玄學，聲寶要將其「落地」，讓冰箱、冷氣更懂消費者。

對於國內展望，陳盛沺期盼內需消費維持動能。隨著政府節能補助延續至2026年，對冰箱、空調換機需求具延續作用。此外，台南廠磨合一年後產能將全面提升，配合東源物流整合優勢，陳盛沺有信心帶領聲寶在變動市場中尋求突破。

陳盛沺 AI 聲寶
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

陳盛沺盼聲寶營收雙位數成長 瑞智印度廠今年量產

容易被忽略的角落！台電籲大掃除時拔插頭檢查 3情況易釀災

馬年商機 陸博物館文創品夯

別以為冬天蟑螂變少就不用怕！清潔業者揭忽略一事等回暖恐大爆發

相關新聞

台積宅失靈？去年前11月竹科、高雄園區預售屋買氣比腰斬還慘

有科學園區坐落的行政區常吸引人口、產業的移入，帶動過去房市熱絡，不過2025年出現變化。永慶房產集團統計2025年1-1...

這家飯店集團年終上看6個月、今年預計調薪4% 房務員將挑戰百萬年薪

出境旅遊創歷史新高、營運成本齊漲與人力短缺夾擊下，2025年對國內旅宿業而言挑戰重重。不過，煙波國際觀光集團不僅頂住壓力...

台鐵票價漲運量不減反增 將加開台中—高雄直達車、3月23日上路

台鐵公司化後，在去年6月調漲票價，不過整年度日運量達66.51萬人次、客運收入207.33億元皆創新高顯示調整票價後運量...

聲寶陳盛沺穿賽車服玩AI 喊話今年營收雙位數成長

聲寶（1604）集團6日舉行旺年會，總裁陳盛沺身穿法拉利賽車服進場，將今年定調為「AI元年」與「速度改變年」。陳盛沺直言...

雄獅年終績效獎金豪撒超過2.5億元 創歷史新高

在海外旅遊市場全面回流下，旅行社龍頭雄獅（2731）率先公布年終獎酬，今年年終績效獎金發放規模突破2.5億元、創下歷史新...

SCFI運價指數連五跌 四大航線全面下跌

農曆假期即將到來，運價指數連五跌，最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數於6日出爐，指數下跌50.19點至1,266...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。