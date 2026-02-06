聲寶陳盛沺穿賽車服玩AI 喊話今年營收雙位數成長

聲寶（1604）集團6日舉行旺年會，總裁陳盛沺身穿法拉利賽車服進場，將今年定調為「AI元年」與「速度改變年」。陳盛沺直言，去年全球局勢天下大亂，但亂世才有機會，今年聲寶要選對賽道，靠AI與速度拚超車，力拚全年營收達成雙位數成長。

面對全球破碎化與關稅戰，陳盛沺對集團布局仍具信心。旗下壓縮機大廠瑞智積極國際化，與大金合資的印度廠預計今年量產，首年目標100萬台，並看好節能熱泵後市。

針對空調部分，陳盛沺打趣說，瑞智空調去年是練兵，今年正式發威，雖然基期尚低，但目標倍數成長，盼本土品牌持續提升市占，與國際品牌競爭。

今年聲寶邁入創業90周年，陳盛沺賦予AI新定義。他認為AI不該只是詐騙工具，要實現在家電與銷售中，包括導入產品管理，甚至在老人住宅「橘青春」配置AI機器狗與長者互動。陳盛沺強調，AI應用不能只是玄學，聲寶要將其「落地」，讓冰箱、冷氣更懂消費者。

對於國內展望，陳盛沺期盼內需消費維持動能。隨著政府節能補助延續至2026年，對冰箱、空調換機需求具延續作用。此外，台南廠磨合一年後產能將全面提升，配合東源物流整合優勢，陳盛沺有信心帶領聲寶在變動市場中尋求突破。